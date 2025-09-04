스포츠조선

IBK기업은행, 美 관세 피해기업 지원 1조원 규모 대출 상품 출시

기사입력 2025-09-04 17:24


IBK기업은행(기업은행)은 5일 미국 관세 부과로 인한 피해기업 지원을 위해 총 1조원 규모의 특화 대출상품인 'IBK관세피해기업 지원대출'을 출시한다. 국제 통상환경 변화로 어려움을 겪는 중소·중견기업에 긴급 유동성을 공급하고 조기 경영 안정화를 위해 마련됐다.

기업은행에 따르면 IBK관세피해기업 지원대출 대상은 미국의 관세 부과로 피해를 입은 중소·중견기업 중 대미 직·간접 수출 및 수입기업과 국내외로 생산기지를 이전하는 기업이다. 기업은행은 기업당 최대 200억원 이내에서 운전·시설자금을 지원하고 대출 금리를 최대 1.5%p까지 감면할 계획이다. 기업은행은 지난 4월부터 '관세피해 관련 금융애로 상담창구'를 운영해 지난 7월 말까지 총 1만3093개 기업을 상담했다. 이중 직·간접 피해가 있는 952개 기업에 대해 신규 자금지원과 금리인하 등 총 301건의 애로사항을 해소했다.

기업은행 관계자는 "통상환경 변화로 어려움을 겪는 기업의 경영애로 해소를 위해 특화상품을 마련했다"며 "중소기업의 위기대응과 지속적인 성장을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



