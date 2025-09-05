스포츠조선

필립스코리아 전기면도기, 'NEW i9000 프레스티지 울트라' 리미티드 에디션 출시

기사입력 2025-09-05 08:54


헬스 테크놀로지 분야 선도 기업 ㈜필립스코리아가 자사 플래그십 면도기 2025년형 'NEW i9000 프레스티지 울트라'의 한정판 2종 '리미티드 4 in 1 에디션'과 '리미티드 벨류팩 에디션'을 출시한다고 밝혔다.

이번 에디션은 필립스의 독자 기술인 '트리플액션 리프트 & 컷 시스템'과 'V 트랙 시스템'을 적용해 수염을 중앙으로 모은 뒤 이중 블레이드로 들어 올려, 최대 -0.08mm의 뿌리 수염까지 절삭하는 초밀착 면도를 구현했다. 기존 대비 20% 작아진 면도기 헤드로 닿기 어려운 부위까지 정교하게 면도할 수 있으며, 10% 얇아진 면도망은 피부에 한층 더 밀착된 면도를 선사한다. 또한, 새롭게 패키지 구성에 추가된 '3-in-1 딥클렌징 브러시'는 헤드 교체만으로 딥클렌징, 보습 케어, 마사지 케어를 제공해 노폐물·피지 제거와 피부 탄력 개선, 스킨케어 흡수력 향상에 도움을 준다.

'SkinIQ AI Pro 테크놀로지'는 면도 압력과 동작을 실시간으로 감지해 피부 자극을 최소화한다. 본체에 탑재된 3가지 컬러 'LED 라이트링'은 압력, 모션, 혼합 모드로 최적의 면도 방법을 안내하며, 스마트폰 앱 'GroomTribe'와 연동해 개인 맞춤형 면도 설정까지 가능하다. '5가지 맞춤형 쉐이빙 모드(민감, 일반, 폼, 인텐스, 커스텀)'는 피부 타입과 환경에 최적화된 면도 경험을 제공한다.

'리미티드 4 in 1 에디션'에는 면도기 UV 살균 충전 케이스가 포함됐다. 10분 사용으로 최대 99.9% 박테리아를 제거해 피부 트러블 없는 안전한 면도를 제공하며 1시간 완충으로 최대 6주간 사용이 가능하다.


[사진제공=필립스코리아] 필립스 전기면도기, 2025년형 'NEW i9000 프레스티지 울트라' 리미티드 에디션 출시

