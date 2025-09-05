필립스코리아 전기면도기, 'NEW i9000 프레스티지 울트라' 리미티드…

헬스 테크놀로지 분야 선도 기업 ㈜필립스코리아가 자사 플래그십 면도기 2025년형 'NEW i9000 프레스티지 울트라'의 한정판 2종 '리미티드 4 in 1 에디션'과 '리미티드 벨류팩 에디션'을 출시한다고 밝혔다.
이번 에디션은 필립스의 독자 기술인 '트리플액션 리프트 & 컷 시스템'과 'V 트랙 시스템'을 적용해 수염을 중앙으로 모은 뒤 이중 블레이드로 들어 올려, 최대 -0.08mm의 뿌리 수염까지 절삭하는 초밀착 면도를 구현했다. 기존 대비 20% 작아진 면도기 헤드로 닿기 어려운 부위까지 정교하게 면도할 수 있으며, 10% 얇아진 면도망은 피부에 한층 더 밀착된 면도를 선사한다. 또한, 새롭게 패키지 구성에 추가된 '3-in-1 딥클렌징 브러시'는 헤드 교체만으로 딥클렌징, 보습 케어, 마사지 케어를 제공해 노폐물·피지 제거와 피부 탄력 개선, 스킨케어 흡수력 향상에 도움을 준다.
'리미티드 4 in 1 에디션'에는 면도기 UV 살균 충전 케이스가 포함됐다. 10분 사용으로 최대 99.9% 박테리아를 제거해 피부 트러블 없는 안전한 면도를 제공하며 1시간 완충으로 최대 6주간 사용이 가능하다.
