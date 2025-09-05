화상으로 팔 기능 잃은 여성, 아들 책으로 대학원 합격 '인간승리'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 화상으로 심각한 후유증에 시달리던 여성이 아들의 책으로 공부해 대학원 석사 과정에 합격해 화제다.
홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 중국 산둥성 지난 출신의 50세 여성 양 모씨는 10여 년 전 화재로 인해 얼굴과 팔에 심각한 화상을 입고 장애를 겪었음에도 불구하고, 법학 석사 과정을 시작하며 새로운 인생을 열었다.
그녀는 두 차례 대학원 입학시험에 도전한 끝에 마침내 꿈을 이루게 되었다.
1990년대 중반 상하이의 명문 퉁지대학교에서 화학을 전공한 양씨는 2013년 화재 사고로 왼팔의 기능을 완전히 잃고, 오른팔도 절반만 사용할 수 있게 되었다. 얼굴에는 심각한 흉터가 남아 외출 시 마스크를 착용해야 했으며, 사고 이후 우울증과 외상 후 스트레스 장애(PTSD)로 인해 직장을 그만두어야 했다.
그녀는 20년 전부터 석사 학위에 대한 꿈을 품고 있었지만, 본격적인 준비는 아들이 대학원 입학시험에 실패한 후 시작됐다. 아들의 시험 준비 교재를 정리하던 중, 책 내용을 살펴보며 자신도 도전할 수 있겠다는 확신을 얻었다고 한다.
가장 어려운 과목은 영어였지만, 남편과 아들의 응원 덕분에 끝까지 포기하지 않고 시험을 치렀다. 시험 중 마스크를 벗어야 했던 순간, 다른 수험생들이 그녀의 흉터에 놀라는 반응을 보였지만, 양씨는 이미 익숙하다고 말했다.
그녀는 "누군가는 은퇴 후 여행 등 여가를 보내지만, 나는 공부를 선택했다. 멋진 인생이 될 것"이라며 당당한 포부를 밝혔다.
이어 "인생의 어느 시점이든 꿈을 포기해서는 안 된다"며, 많은 이들에게 깊은 감동과 용기를 전했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com