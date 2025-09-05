"벗은 몸 평가"…6년간 아내·여자친구 나체·성관계 영상 공유 '충격'

|
[스포츠조선 장종호 기자] 이탈리아 페이스북 그룹 'Mia Moglie' 폐쇄…무단 성적 이미지 공유에 분노 확산
해당 그룹에는 옷을 벗는 장면, 일광욕 중인 모습 등 수많은 사생활 침해 이미지가 올라왔고, 댓글에는 외설적인 표현과 성적 제안이 난무했다. 일부는 성관계 중 촬영된 사진을 여성의 동의 없이 게시한 것으로 알려졌다.
페이스북 모회사인 메타플랫폼과 현지 경찰은 접수된 2000건 이상의 신고를 바탕으로, 그룹의 계정을 폐쇄 조치했다.
그룹 폐쇄 직전에는 텔레그램 등 다른 플랫폼으로 활동을 옮기려는 메시지가 올라온 것으로 파악됐다.
수많은 스크린샷이 여전히 온라인에 떠돌고 있는 것으로 전해진다.
익명의 운영자들은 "새로운 비공개 그룹을 만들었다"는 글을 남기기도 했다.
피해 여성 중 한 명은 "내 자신이 두 동강 난 느낌"이라며, "아이들에게까지 영향을 미칠까 두렵다"고 호소했다.
한편 이탈리아는 2019년 제정된 리벤지 포르노 법에 따라, 동의 없이 성적 이미지를 유포한 자에게 최대 6년의 징역형을 부과할 수 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com