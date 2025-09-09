스포츠조선

"인재 모십니다" 코레일관광개발, 2025 제3차 공개경쟁 채용 진행

기사입력 2025-09-09 17:40


코레일관광개발이 '2025 제3차 공개경쟁 채용' 지원서 접수를 진행한다고 9일 밝혔다. 지원서 접수는 9월 19일 오후 3시까지다.

9일 코레일관광개발에 따르면 3차 공개경재채용에서는 열차승무원(정규직 및 체험형 청년인턴), 관광사업 운영(정규직), 레일크루즈 해랑 운영(정규직), 테마파크 레일바이크(공무직), 열차 특실물품 관리(공무직) 등 다양한 직무에서 총 137명을 선발할 예정이다.

특히 KTX·SRT를 포함한 전국 열차에서 승객 서비스를 담당할 승무원, 정선과 강릉에서 근무할 레일바이크 운영직 등 다양한 근무지 및 직무가 포함된 현장 중심의 채용을 진행한다. 채용 절차는 서류심사, 온라인 인성검사, 면접, 증빙서류 검증, 결격사유 확인 순으로 진행된다. 국가유공자·장애인·기초생활수급자 등 취업 취약계층에는 우대 가점이 주어진다.

권백신 코레일관광개발 대표는 "국민의 안전하고 편안한 여행과 이동을 책임질 인재를 발굴하고자 하니, 열정을 갖춘 많은 분들의 지원을 기대한다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com



