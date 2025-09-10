입안과 성기 주변 궤양·눈 염증 반복되면 '이 질환' 의심해야

|
[스포츠조선 장종호 기자] 입안에 상처가 자주 생기고, 눈이 충혈되며 시야가 흐려진다면 단순한 피로나 구내염이 아닐 수 있다. '베체트병'이라는 만성 전신 염증 질환일 가능성이 있어 주의가 필요하다. 순천향대학교 부천병원 류마티스내과 정성수 교수는 "베체트병은 몸 여러 부위에 염증을 일으키는 병으로, 특히 젊은 성인에서 많이 발병한다"고 설명했다.
베체트병의 원인은 유전적 소인, 면역체계의 과잉 반응, 장내 세균 불균형 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하는 것으로 알려져 있다. 특히 'HLA-B51' 유전자를 가진 경우 발병 위험이 높지만, 이 유전자만으로는 발병을 일으키지 않는다. 근본적으로는 면역체계 조절 기능이 제대로 작동하지 않아 과도한 염증 반응이 발생하는 것이 주요 원인으로 꼽힌다.
우리나라의 유병률은 인구 10만 명당 10~15명 수준으로, 세계적으로 높은 편이다. 주로 20~40대 젊은 성인에게서 많이 발생하며, 남성 환자가 여성보다 더 심한 증상을 보이는 경향이 있다.
치료는 약물치료가 중심이다. 염증을 줄이는 스테로이드, 면역억제제, 구강궤양 완화제 등이 사용된다. 정 교수는 "치료 효과를 높이려면 스트레스와 피로를 줄이고, 특히 면역억제 치료 중에는 감염병 예방을 위한 위생 관리가 중요하다"며 "눈이나 장에 증상이 있는 경우 안과나 소화기내과 협진을 통해 정기적으로 진료받는 것이 좋다"고 조언했다.
이어 정 교수는 "베체트병의 발병과 증상 악화에는 구강 및 장내 미생물의 불균형도 중요한 역할을 하므로, 장내 환경을 건강한 사람의 미생물 구성에 가깝게 회복시키는 식이요법이나 보조식품(프로바이오틱스, 프리바이오틱스, 포스트바이오틱스 등)을 병행하는 것도 도움이 될 수 있다"고 말했다.
베체트병은 완치가 어려운 만성 질환이지만, 조기 진단과 꾸준한 치료를 통해 증상을 조절하고 일상생활을 유지할 수 있다.
정 교수는 "염증 증상이 반복된다면 방치하지 말고 조기에 진료를 받아야 한다"며 "꾸준한 약물 복용과 생활 습관 관리가 환자의 삶의 질을 좌우한다"고 강조했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
