영하 20도 냉동창고에 갇힌 여성, 배달기사 덕분에 극적 구조

기사입력 2025-09-12 16:48


천씨가 갇혀 있던 냉동창고(왼쪽)와 그녀를 구한 배달라이더 류씨(오른쪽 사진 왼쪽).
 사진출처=사우스차이나모닝포스트

[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 영하 20도 냉동창고에 갇힌 여성이 배달기사의 도움을 받아 극적으로 구조됐다.

홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 8월 31일 저녁 냉장물류 회사에서 대표인 여성 천씨는 혼자 냉동창고에서 제품을 정리하던 중 갇히는 사고를 당했다.

해당 창고는 20㎡ 규모로, 내부 온도는 영하 20도로 설정돼 있었다. 물품을 옮길 때는 반드시 두 사람이 함께 작업해야 한다는 안전 규정이 있었지만, 천씨는 이날 이를 지키지 않았다가 사고를 당했다.

당시 반팔을 입고 있었던 그녀는 휴대폰을 소지하지 않았고 비상 스위치마저 고장 난 상태였다.

게다가 냉동창고는 외진 곳에 위치해 있어 지나가는 사람이 거의 없었고, 방음 효과도 일반 공간보다 뛰어나 구조 요청이 어려운 상황이었다.

천씨는 냉동만두 상자를 문에 부딪쳐 소리를 내며 구조를 요청했지만 곧 지쳐버렸다.

이때 근처를 지나던 배달라이더 류쉬씨가 소리를 듣고 현장에 접근, 문을 열어 그녀를 구조하게 됐다.

류씨는 "배달 업무 특성상 주변 환경에 민감하게 반응하는 습관이 있다"며 당시 상황을 설명했다.


약 20분간 냉동창고에 갇혀 있던 천씨는 극심한 저체온증에 시달려 회복까지 두 시간이 걸렸다.

천씨는 류씨에게 감사의 뜻으로 금전적 보상을 전달했으며, 회사 지분 일부를 제안하기도 했다.

그녀는 "그 순간 가장 먼저 떠오른 건 중학생과 다섯 살 아이, 두 자녀였다"며 "누군가 나를 발견하지 못했다면 정말 얼어 죽었을 것"이라고 말했다.

온라인에서는 "냉동창고를 사용하는 사람들은 반드시 교훈을 얻어야 한다. 매번 이런 행운이 따르지는 않는다"는 반응과 함께 "류씨가 구한 것은 단지 생명만이 아니라 그 가족의 행복이었다"는 찬사가 이어졌다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

