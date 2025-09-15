스포츠조선

가을 꽃밭 명소, 전국에서 꼭 가봐야 할 5곳

기사입력 2025-09-15 16:28


가을 꽃밭 명소, 전국에서 꼭 가봐야 할 5곳
사진=GEMINI

가을은 단풍만큼이나 화려한 꽃이 만개하는 계절이다. 코스모스와 국화, 백일홍이 가득한 전국의 꽃밭은 가을 여행지로 손색이 없다.

매년 9월부터 11월 사이, 전국 곳곳의 꽃 명소들은 가을의 정취를 가득 품은 풍경을 선사한다. 코스모스가 바람에 흔들리는 길, 국화 향기가 은은하게 감도는 정원, 전통 마을과 꽃이 어우러진 길까지 모두 각기 다른 매력을 지니고 있다. 화려한 축제 속 인파도 좋지만, 꽃밭에서 천천히 걸으며 계절을 느끼는 시간은 그 자체로 힐링이 된다. 이번 글에서는 가을 여행지로 추천할 만한 전국의 가을 꽃밭 명소 다섯 곳을 소개한다.

1. 서울 올림픽공원 들꽃마루

도심에서 가을꽃을 즐기고 싶다면 서울 송파구에 위치한 올림픽공원 들꽃마루가 제격이다. 이곳은 매년 가을 코스모스와 백일홍이 활짝 피어 시민들의 발걸음을 붙잡는다. 넓은 꽃밭을 따라 산책로가 조성되어 있어 여유로운 가을 산책을 즐기기에 좋고, 곳곳에 마련된 벤치에서는 책을 읽거나 잠시 휴식을 취할 수도 있다. 주말에는 가족 단위 방문객이 많지만, 평일 오전을 찾으면 한적하게 꽃밭을 감상할 수 있어 사진 촬영 장소로도 인기가 높다.

2. 경기도 하남 미사리 코스모스길

북한강을 따라 이어지는 미사리 코스모스길은 강변 풍경과 어우러져 가을의 운치를 더한다. 길게 뻗은 강변 산책로를 걷다 보면 시원한 강바람과 함께 코스모스 향기가 어우러져 걷는 내내 힐링을 선사한다. 가을이 깊어질수록 황금빛 단풍과 코스모스가 어우러져 더욱 아름다운 풍경을 만들어낸다. 특히 저녁 무렵 노을과 함께 코스모스를 감상하면 사진으로는 담기 힘든 낭만적인 순간을 경험할 수 있다.

3. 경상남도 거창 별바람언덕 아스타 국화

거창에 위치한 아스타 국화 명소는 가을이면 끝없이 펼쳐진 보라색 아스타와 알록달록한 국화가 어우러져 장관을 이룬다. 특히 매년 가을 축제 기간에는 다양한 꽃 조형물과 아름다운 포토존이 마련되어 아이들과 함께 방문하기에도 좋다. 넓게 조성된 꽃밭 사이를 거닐며 가을의 정취를 만끽할 수 있고, 눈길 닿는 곳마다 그림 같은 풍경이 펼쳐져 특별한 추억을 남길 수 있다는 점에서 가을 나들이 장소로 손색이 없다. 낭만적인 꽃밭을 배경으로 인생 사진을 남기고 싶은 이들에게 완벽한 명소다.


4. 전라남도 순천만 국가정원

순천만 국가정원은 사계절 내내 아름답지만, 가을에는 국화와 코스모스가 정원의 대부분을 수놓으며 장관을 이룬다. 1,000만 평 규모의 정원은 산책로가 잘 정비되어 있어 하루 종일 걸어도 지루하지 않다. 드넓게 펼쳐진 꽃밭 속을 걷다 보면 자연스럽게 사색에 잠기게 되고, 곳곳에 조성된 포토존에서 사진을 남기기도 좋다. 순천만 습지와 연계한 여행 코스로도 인기 있어 가족, 연인, 친구와 함께 찾는 사람들이 많다.

5. 경상북도 안동 하회마을 만송정 숲길

단풍으로 유명한 안동은 가을 꽃밭 여행지로도 빼놓을 수 없다. 하회마을 근처의 만송정 숲길에서는 가을 코스모스가 흐드러지게 피어 전통 마을의 풍경과 어우러진 독특한 매력을 선사한다. 고즈넉한 마을 분위기 속에서 걷는 길은 시간이 천천히 흐르는 듯한 여유를 준다. 꽃밭 사이를 걷다 보면 전통 건축과 자연이 함께 어우러진 모습이 특별한 가을 정취를 완성한다. 사진을 찍거나 산책하기에 더없이 좋은 길이다.

가을 꽃밭은 그 자체로 특별하다. 코스모스, 국화, 무궁화가 만들어내는 다채로운 풍경 속에서 사람들은 자연스럽게 계절의 변화를 느끼고 마음의 여유를 찾는다. 전국의 꽃 명소를 직접 걸으며 즐기는 가을 여행은 잊지 못할 추억으로 남을 것이다. 짧은 하루라도 꽃밭을 찾아 나선다면, 그 순간이 곧 올가을 가장 빛나는 기억이 될 수 있다.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

58세 신승훈 “축가 100번, 내 결혼은 아직..母, 여전히 기대 중”

2.

이대호, 한달 용돈 400만원인데..♥아내 몰래 '결제 패스권' 사용 "너무 충격"(동상이몽2)

3.

김승우 ‘한끼합쇼’ 폐기 논란 후 첫 방송 등장…♥김남주와 떡볶이 먹방

4.

한예슬, 아이라인 문신 지우고 '20년 만 프로필'.."내년엔 활발히 활동할게요"

5.

이민정, ♥이병헌도 놀랄 새빨개진 얼굴 "키스신 흡입력 엄청나"

연예 많이본뉴스
1.

58세 신승훈 “축가 100번, 내 결혼은 아직..母, 여전히 기대 중”

2.

이대호, 한달 용돈 400만원인데..♥아내 몰래 '결제 패스권' 사용 "너무 충격"(동상이몽2)

3.

김승우 ‘한끼합쇼’ 폐기 논란 후 첫 방송 등장…♥김남주와 떡볶이 먹방

4.

한예슬, 아이라인 문신 지우고 '20년 만 프로필'.."내년엔 활발히 활동할게요"

5.

이민정, ♥이병헌도 놀랄 새빨개진 얼굴 "키스신 흡입력 엄청나"

스포츠 많이본뉴스
1.

"김하성은 매일 다르다, 정말 대단하다" 극찬 쏟아졌다…이적 안했으면 어쩔 뻔 했나

2.

이정후 빼더니 2연패! '니가 가라 가을야구' → 메츠 8연패인데 밥상 뒤엎는 SF

3.

'오늘은 억울해서 잠도 안오겠다' LAD 김혜성, 로버츠 감독 냉대 속 대주자 출전→삼진 오심까지 당했다. 이러다 PS엔트리 탈락?

4.

'英 BBC 인정' 벌써 손흥민은 잊었구나..."우리의 슈퍼스타" SON 흔적 삭제한 토트넘 'NEW 7번', 팬들도 감탄 폭발

5.

아무도 이럴 줄 몰랐다, '57골 65도움→2185억' 無존재감 유령 신세...리버풀 최악의 선수 등극

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.