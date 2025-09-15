가을 꽃밭 명소, 전국에서 꼭 가봐야 할 5곳

|
가을은 단풍만큼이나 화려한 꽃이 만개하는 계절이다. 코스모스와 국화, 백일홍이 가득한 전국의 꽃밭은 가을 여행지로 손색이 없다.
도심에서 가을꽃을 즐기고 싶다면 서울 송파구에 위치한 올림픽공원 들꽃마루가 제격이다. 이곳은 매년 가을 코스모스와 백일홍이 활짝 피어 시민들의 발걸음을 붙잡는다. 넓은 꽃밭을 따라 산책로가 조성되어 있어 여유로운 가을 산책을 즐기기에 좋고, 곳곳에 마련된 벤치에서는 책을 읽거나 잠시 휴식을 취할 수도 있다. 주말에는 가족 단위 방문객이 많지만, 평일 오전을 찾으면 한적하게 꽃밭을 감상할 수 있어 사진 촬영 장소로도 인기가 높다.
3. 경상남도 거창 별바람언덕 아스타 국화
거창에 위치한 아스타 국화 명소는 가을이면 끝없이 펼쳐진 보라색 아스타와 알록달록한 국화가 어우러져 장관을 이룬다. 특히 매년 가을 축제 기간에는 다양한 꽃 조형물과 아름다운 포토존이 마련되어 아이들과 함께 방문하기에도 좋다. 넓게 조성된 꽃밭 사이를 거닐며 가을의 정취를 만끽할 수 있고, 눈길 닿는 곳마다 그림 같은 풍경이 펼쳐져 특별한 추억을 남길 수 있다는 점에서 가을 나들이 장소로 손색이 없다. 낭만적인 꽃밭을 배경으로 인생 사진을 남기고 싶은 이들에게 완벽한 명소다.
4. 전라남도 순천만 국가정원
순천만 국가정원은 사계절 내내 아름답지만, 가을에는 국화와 코스모스가 정원의 대부분을 수놓으며 장관을 이룬다. 1,000만 평 규모의 정원은 산책로가 잘 정비되어 있어 하루 종일 걸어도 지루하지 않다. 드넓게 펼쳐진 꽃밭 속을 걷다 보면 자연스럽게 사색에 잠기게 되고, 곳곳에 조성된 포토존에서 사진을 남기기도 좋다. 순천만 습지와 연계한 여행 코스로도 인기 있어 가족, 연인, 친구와 함께 찾는 사람들이 많다.
5. 경상북도 안동 하회마을 만송정 숲길
단풍으로 유명한 안동은 가을 꽃밭 여행지로도 빼놓을 수 없다. 하회마을 근처의 만송정 숲길에서는 가을 코스모스가 흐드러지게 피어 전통 마을의 풍경과 어우러진 독특한 매력을 선사한다. 고즈넉한 마을 분위기 속에서 걷는 길은 시간이 천천히 흐르는 듯한 여유를 준다. 꽃밭 사이를 걷다 보면 전통 건축과 자연이 함께 어우러진 모습이 특별한 가을 정취를 완성한다. 사진을 찍거나 산책하기에 더없이 좋은 길이다.
가을 꽃밭은 그 자체로 특별하다. 코스모스, 국화, 무궁화가 만들어내는 다채로운 풍경 속에서 사람들은 자연스럽게 계절의 변화를 느끼고 마음의 여유를 찾는다. 전국의 꽃 명소를 직접 걸으며 즐기는 가을 여행은 잊지 못할 추억으로 남을 것이다. 짧은 하루라도 꽃밭을 찾아 나선다면, 그 순간이 곧 올가을 가장 빛나는 기억이 될 수 있다.