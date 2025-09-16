세탁 후 옷 수축 방지하는 방법

|
세탁 후 옷이 줄어드는 문제는 대부분 세탁 습관에서 비롯된다. 소재별 관리법과 올바른 세탁·건조 방법을 지키면 옷을 오래도록 새것처럼 유지할 수 있다.
옷의 수명을 지키는 첫 단계는 라벨을 확인하는 것이다. '드라이클리닝 전용', '손세탁 권장' 같은 표시를 무시하고 세탁기를 사용하면 수축과 손상이 쉽게 발생한다. 세탁 전에 반드시 세탁 방법과 권장 온도를 확인해야 한다. 작은 습관이지만 옷의 형태와 색상을 오래 유지하는 핵심이다.
2. 찬물 세탁이 기본
3. 세탁망 적극 활용
세탁망은 옷이 서로 마찰하면서 생기는 변형과 보풀을 줄여준다. 티셔츠, 니트, 셔츠처럼 섬세한 옷은 반드시 세탁망에 넣어 세탁해야 한다. 지퍼와 단추를 잠그고 뒤집어 넣으면 손상 위험을 더 낮출 수 있다.
4. 세탁 코스 선택
세탁기의 일반 코스는 회전력이 강해 옷을 손상시킬 수 있다. 울 코스, 섬세 코스처럼 약한 회전 모드를 선택하면 수축 위험을 줄일 수 있다. 고급 소재나 예민한 옷감은 손세탁을 하는 편이 훨씬 안전하다.
5. 건조기 사용 최소화
열풍 건조는 옷 수축의 가장 큰 원인 중 하나다. 편리하다는 이유로 건조기를 자주 사용하면 옷의 수명이 짧아진다. 꼭 건조기를 써야 한다면 저온 모드나 '에어 드라이' 기능을 이용하고, 가능하다면 자연 건조를 선택하는 것이 가장 좋다.
6. 평평하게 눕혀 말리기
니트나 울 소재는 옷걸이에 걸면 형태가 늘어나거나 줄어들기 쉽다. 이럴 땐 마른 수건 위에 평평하게 눕혀 말리는 것이 안전하다. 통풍이 잘되는 곳에서 자연스럽게 건조하면 옷의 원형을 가장 오래 유지할 수 있다.
7. 섬유 유연제·관리제 활용
세탁할 때 섬유 유연제를 함께 사용하면 섬유가 부드러워져 수축과 변형이 줄어든다. 니트 전용 관리제는 세탁 후 옷감이 뻣뻣해지는 것을 방지하고, 부드럽고 유연한 상태를 유지해 준다. 작은 투자로 옷의 수명을 크게 늘릴 수 있는 방법이다.
8. 보관 습관도 중요
세탁 후 보관 방식 역시 수축 방지에 영향을 미친다. 계절이 지난 옷은 반드시 세탁 후 보관해야 하며, 습기와 직사광선을 피하는 것이 좋다. 비닐 커버 대신 통풍이 잘되는 부직포 커버를 사용하는 것이 옷감을 지키는 비결이다.
세탁 후 옷이 줄어드는 것은 단순한 우연이 아니라 관리 습관의 차이다. 세탁 전 라벨 확인, 찬물 세탁, 건조기 사용 자제, 평평한 건조 같은 기본만 지켜도 옷은 훨씬 오래 새 옷처럼 유지된다. 작은 습관이 쌓이면 옷장의 가치는 배가되고, 불필요한 지출도 줄일 수 있다. 오늘부터는 세탁 습관을 점검해 옷을 오래도록 지켜보자.