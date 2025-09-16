스포츠조선

노스페이스, 새로운 홍보대사로 배우 ‘박보검’ 발탁

기사입력 2025-09-16 17:08


'굿보이' 박보검과 '국민 아웃도어' 노스페이스가 만나 또 한 번의 '보검 매직'을 준비한다.

영원아웃도어(대표 성기학)의 글로벌 아웃도어 브랜드 노스페이스는 외모는 물론 연기력, 스타성, 인성을 두루 갖춰 폭넓은 연령층으로부터 사랑받고 있는 배우 박보검을 새로운 홍보대사로 발탁하고, 올 가을·겨울 시즌 신제품 화보 일부를 공개했다.

브랜드 고유의 혁신적 기술력과 급변하는 소비자 니즈를 만족시키는 세련된 디자인의 제품을 매 시즌 선보이고 있는 영원아웃도어의 노스페이스는 "박보검의 밝고 건강한 이미지와 남녀노소 모두에게 사랑받는 매력은 물론, 다양한 장르와 분야를 넘나들며 '멈추지 않는 탐험'을 이어가고 있는 긍정적인 에너지가 노스페이스의 이미지와 잘 어울려 홍보대사로 선정했다"고 밝혔다.

노스페이스는 이번 박보검 화보 공개를 기점으로, 고강도 아웃도어 활동인 트레일러닝에서도 최상의 착용감을 제공해주는 고기능성 아이템 '페이서 플리스 재킷'과 '페이서 플리스 베스트'부터, 브랜드 고유의 헤리티지는 유지하면서도 퀼팅 봉제선을 없애는 '튜브(Tube) 공법'을 적용해 보온성을 한층 강화한 '클라우드 눕시 다운 재킷'에 이르기까지 다채로운 신제품들을 속속 선보일 계획이다.

한편, 박보검은 기존과는 차별화된 캐릭터와 새로운 도전의 모습들을 팬들에게 선보이면서 그 어느 때보다 바쁜 한 해를 보내고 있다. 올 초에는 넷플릭스 '폭싹 속았수다'로 양관식 신드롬을 일으켰고, KBS 2TV '박보검의 칸타빌레'에서 MC 능력과 음악적 재능을 함께 선보이면서 예능까지 접수했다. 또한 JTBC 드라마 '굿보이'에서는 복싱 선수 역할을 맡아 지금껏 해온 캐릭터와 상반된 모습을 보여줬고, 최근에는 신작 영화 '몽유도원도'에서 안평대군 역할을 담당할 것으로 알려지면서 종횡무진 활발한 활동을 예고하고 있다.전상희 기자 nowater@sportschosun.com



