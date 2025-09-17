진행성 간세포암, 간 절제·간 이식 전환 가능성 열리나…전신 면역항암치료…

[스포츠조선 장종호 기자] 차 의과학대학교 분당차병원(원장 윤상욱) 암센터 종양내과 전홍재 교수(공동교신)와 김정선 교수(공동 1저자) 연구팀이 아테졸리주맙과 베바시주맙(AB) 병용요법 치료의 '치유적 전환치료(Conversion Therapy)' 가능성을 제시한 연구 결과를 밝혔다. 이번 연구는 미국, 이탈리아, 일본 등 전 세계 48개 의료기관과 협력해 진행한 대규모 국제 공동연구 결과로 간암 분야 권위 학술지 Liver Cancer 최신호에 게재됐다.
연구팀은 초기에는 수술이나 이식이 불가능했던 환자들이 항암치료 후 암이 줄어들어 간 절제나 간 이식 등 근치적 치료로 전환될 수 있는지를 집중 분석했다. 그 결과 아테졸리주맙과 베바시주맙 병용요법 반응률은 29%로 렌바티닙 24% 보다 높은 반응률을 보였다. 또한 전환 잠재력도 16%로 렌바티닙 13% 보다 높게 나타났다. 특히, 아테졸리주맙과 베바시주맙 병용요법 치료 후 근치적 치료를 받은 환자들의 3년 생존율은 93%로, 면역항암제가 장기 생존에 기여할 수 있음을 보여주었다.
다만, 실제 전환율은 두 군 모두 3%로 낮게 나타나 환자 선별 과정과 다학제 진료, 간이식 프로그램 등 치료 인프라의 중요성이 부각됐다. 연구팀은 이 같은 전환 기회의 손실(under-conversion)이라 정의하며, 향후 치료 전략 개선이 필요하다고 강조했다.
이번 연구는 과학기술정보통신부·한국연구재단 기초연구 지원으로 수행됐다.
