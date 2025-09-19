만성폐쇄성 폐질환 검사 국가검진 도입…내년부터 56세 및 66세 폐기능 …

|
만성 폐쇄성 폐질환(COPD)은 주로 장기간 흡연, 대기오염, 유해 가스나 미세먼지 흡입 등으로 인해 폐와 기도의 만성 염증이 발생하고, 이로 인해 기류 제한(숨을 내쉴 때 공기가 제대로 빠져나가지 않는 현상)이 서서히 진행되는 폐 질환이다.
폐기능 검사의 국가건강검진 도입은 만성 폐쇄성 폐질환 환자 조기 발견 후 금연서비스 및 건강관리 프로그램 제공 등 사후관리 체계와 연계하여 중증 만성 폐쇄성 폐질환 예방에 기여할 것으로 기대된다.
한편 이번 위원회에서는 검진 후 본인부담금 면제항목에 이상지질혈증과 당뇨병 확진을 위한 당화혈색소 검사를 추가하기로 의결했다. 현재 건강검진 결과 고혈압, 당뇨, 폐결핵, C형간염, 우울증, 조기정신증 질환 의심자인 경우 검진 이후 처음으로 의료기관에 방문 진료 시 진찰비와 검사비 등 본인부담금을 면제받고 있다. 당뇨 의심자의 경우, 현재는 최초 진료 시 진찰료와 공복혈당 검사에 한해서 본인부담금 면제 중이나, 이번 의결에 따라 당화혈색소 검사도 본인부담금이 면제된다.
김소형기자 compact@sportschosun.com