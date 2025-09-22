크루즈TMK, 연령별 맞춤형 서비강화…이재명 대표 "크루즈는 단품여행상품…

|
크루즈 실시간예약 플랫폼 크루즈TMK가 창립 21주년을 맞아 글로벌 크루즈 라인압을 완성, 한국 고객 대상 맞춤형 서비스를 확대한다. TMK코리아는 현재 세계 최대 규모 선사를 비롯해 총 12개 글로벌 선사와 파트너십을 구축했다. 이재명 크루즈TMK 대표는 "많은 이들이 크루즈여행을 가지는 않지만, 매년 전체 출국자의 70%이상이 개별여행자들이기 때문에 육·해·공 중 가장 안전한 배에 대한 인식의 전환이 이뤄지면 해외여행의 새로운 트렌드로 급부상할것이라 믿는다"고 말했다.
프리미엄크루즈에는 셀러브리티크루즈와 디즈니크루즈가 대표적인데 세련되고 품격있는 분위기의 크루즈여행을 선호하는 가족, 커플 등 주로 소규모 그룹이 타깃층이다
력셔리크루즈에 포함되는 실버시크루즈, 리젠트세븐시즈크루즈, 크리스탈크루즈의 경우 최고급 서비스와 독특한 경험을 제공하는 최상급 등급으로 올인클루시브 서비스를 제공하는데 프라이버시와 품격중시하는 고객, 선상 서비스가 모두 포함된 올인클루시브 서비스를 원하는 고객들이 주요 타깃층이다. 강과 내륙 수로를 따라 자연과 도시를 가까이에서 체험하며 여유로운 여행을 즐기는 리버크루즈와 미식과 문화에 관심이 많은 고급여행자들 대상으로 한 오세아니아크루즈와 아자마라크루즈 등 이른바 어퍼 프리미엄크루즈도 있다.
