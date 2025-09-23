지방간 있는 20·30대, 50세 미만 '젊은 암' 발병 위험 높다

|
[스포츠조선 장종호 기자] 분당서울대병원 내분비대사내과 문준호 교수 연구팀(공동 제1저자 고려대학교 의과대학 정석송 교수, 교신저자 서울특별시보라매병원 소화기내과 김원 교수)은 20·30대 지방간질환 환자의 50세 이전 조기 암 발병 위험이 일반인보다 20% 가량 높아 이들을 새로운 암 위험군으로 인식해야 한다고 밝혔다.
문제는 젊은층의 지방간질환이 간 이외의 전신 장기에 미치는 위험성에 대해서는 아직까지 밝혀진 바가 매우 제한적이라는 점이다. 특히 최근 증가하는 50세 미만의 '조기 발병암(early onset cancer)'이 △비만율 상승 △알코올 섭취 증가 △신체 활동 감소 등의 추세와 뚜렷한 연관성을 보이고 있는 만큼, 지방간질환 역시 암 발생에 상당한 영향을 줄 것으로 추정되고 있다.
이에 연구팀은 지방간질환과 조기 발병암의 연관성을 검증하고자 국민건강보험 자료에 기반, 2013년부터 2014년까지 국가건강검진을 받은 20·30대 287만7245명을 대상으로 소화기·비뇨생식기·호흡기·내분비 등 전신에 걸친 23가지 암 발병률을 최장 10년간 추적 관찰하는 대규모 연구를 수행했다.
암종별 분석에서는 비만이 암 발병 요인으로 작용하는 '비만 관련 암(obesity-related cancer)'의 위험이 크게 증가하는 것으로 나타났다. 대표적으로 대장암은 젊은 지방간질환 환자에서 상대위험도가 최대 1.32배에 이르렀으며, 신장암(최대 1.53배), 갑상선암(최대 1.36배), 자궁내막암(최대 3.78배)도 유의하게 높은 위험도를 보였다.
이번 연구는 최근 청년층에서 급격하게 증가하는 비만과 지방간질환이 50세 미만 암 발병의 고위험 인자임을 시사하며, 이러한 위험에 노출된 젊은 성인을 대상으로 한 조기 암 진단 가이드라인의 필요성을 제시했다는 점에서 의미가 깊다.
문준호 교수는 "50세 이전에 발생하는 암은 진행이 빠르고 공격성이 강해 조기 진단 및 치료 여부에 따라 예후가 극명하게 달라질 수 있다"며, "비만 및 지방간질환은 증상을 자각하기 어려워 방치하는 환자가 많으므로, 젊은층에서 진단율을 높이고 암 발병 모니터링까지 이어질 수 있게 하는 통합적 검진 전략이 필요하다"고 전했다.
한편 이번 연구 결과는 소화기 분야의 저명 국제학술지 'Clinical Gastroenterology and Hepatology'(IF: 12.0)에 게재됐다.
