뜨거운 초가을 햇빛, 백반증 위험 높인다

[스포츠조선 장종호 기자] 야외 활동이 늘어나는 초가을, 강한 자외선에 노출되면서 피부 질환도 늘어나고 있다. 그중 가장 대표적인 질병이 바로 '백반증'이다. 백반증은 피부에 멜라닌세포가 사라지면서 하얀 반점이 생기는 질환으로, 생명에는 지장이 없지만 외관상 문제로 심리적·사회적 고통을 유발할 수 있다.
특히 강한 자외선에 노출되면 주변 피부가 햇볕에 그을리며 백반 부위가 더욱 도드라져 보인다.
백반증과 비슷한 양상을 보이는 피부질환으로는 피부경화증, 백색잔비늘증, 탈색증 등이 있으며, 일반인이 구분하기는 쉽지 않다. 이들 질환은 겉보기에는 모두 피부가 하얗게 변하는 공통점이 있지만, 원인과 치료 방법은 각각 다르다. 단순히 눈에 보이는 증상만으로는 정확한 진단이 어렵기 때문에, 증상이 나타나면 반드시 피부과 전문의를 찾아 정확한 진단을 받는 것이 중요하다.
이 같은 특성 때문에 백반증은 무엇보다 예방과 관리가 중요하다. 햇볕에 민감한 백반 부위는 일광화상이나 피부암 발생 위험이 높아 자외선 차단제를 3~4시간 간격으로 반복해 바르고, 긴소매 옷을 착용하는 것이 좋다.
고려대학교 안산병원 피부과 유화정 교수는 "백반증은 100명 중 1~2명꼴로 발생하는 흔한 질환"이라며 "가족력이 있거나 장시간 야외 활동을 하는 사람이라면 특히 주의가 필요하고, 피부에 관심을 가지고 조기에 치료하는 게 중요하다"고 조언했다.
