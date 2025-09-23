스포츠조선

다리 붓기 줄이는 간단 습관

2025-09-23


사진=GEMINI

다리 붓기는 단순한 불편함을 넘어 건강 신호일 수 있다. 생활 속 작은 습관만 바꿔도 붓기를 예방하고 가볍고 건강한 다리를 유지할 수 있다.

하루 종일 서 있거나 앉아 있는 시간이 길어지면 다리가 무겁고 쉽게 붓는다. 혈액과 림프 순환이 원활하지 않으면 부종이 생기고, 그대로 두면 피로감과 통증으로 이어질 수 있다. 특히 직장인이나 학생처럼 오랜 시간 같은 자세를 유지하는 사람들은 더 자주 경험한다. 하지만 일상에서 실천할 수 있는 몇 가지 간단한 방법만으로도 붓기를 완화할 수 있다. 지금부터 다리 건강을 지켜주는 생활 습관을 소개한다.

1. 오래 같은 자세로 있지 않기

장시간 같은 자세로 있는 것은 다리 붓기의 가장 큰 원인이다. 한 시간 이상 앉아 있거나 서 있으면 혈액순환이 방해받아 부종이 생긴다. 이를 예방하려면 최소한 한 시간에 한 번씩은 자리에서 일어나 가볍게 스트레칭하거나 잠깐이라도 걸어주는 것이 좋다. 작은 움직임이지만 다리로 가는 혈액과 림프의 흐름을 촉진해 붓기를 줄인다.

2. 다리를 심장보다 높게 두기

집에서 휴식을 취할 때 다리를 심장보다 약간 높게 두는 것만으로도 붓기를 완화할 수 있다. 베개나 쿠션 위에 다리를 올려놓으면 혈액이 위쪽으로 순환되며 부종이 가라앉는다. 특히 하루 종일 서서 일하거나 걷는 시간이 많았던 날이라면 이 습관이 회복에 큰 도움이 된다.

3. 수분 충분히 섭취하기

물을 적게 마시면 오히려 체내 나트륨 농도가 높아져 수분이 빠져나가지 못하고 붓기로 이어진다. 하루 1.5~2리터 정도의 물을 꾸준히 섭취해 체내 수분 균형을 유지해야 한다. 특히 카페인 음료나 짠 음식을 먹은 날에는 의식적으로 물을 더 마셔 주는 것이 효과적이다. 따뜻한 물이나 무가당 차는 순환을 촉진하는 데 도움이 된다.


4. 짠 음식 줄이고 균형 잡힌 식단 유지

과도한 나트륨 섭취는 체내에 수분을 붙잡아 두기 때문에 붓기의 원인이 된다. 라면, 가공식품, 젓갈이나 짠 반찬은 되도록 줄이고 신선한 채소, 과일, 단백질을 고루 챙기는 식습관이 필요하다. 특히 칼륨이 풍부한 바나나, 시금치, 고구마 같은 음식은 나트륨 배출을 도와 붓기 예방에 효과적이다.

5. 종아리 마사지와 스트레칭

혈액순환을 돕는 간단한 운동과 마사지는 다리 붓기를 줄이는 데 도움이 된다. 발목 돌리기, 까치발 운동 같은 간단한 동작은 근육을 자극해 순환을 촉진한다. 자기 전 종아리를 손으로 가볍게 마사지하면 다음 날 아침 훨씬 가벼운 다리를 느낄 수 있다. 마사지 오일이나 로션을 사용하면 피부 보습에도 도움이 된다.

6. 편안한 신발과 착용 습관

발에 맞지 않는 신발이나 너무 높은 하이힐은 혈액순환을 방해해 다리 붓기를 악화시킨다. 오래 서 있거나 걸을 일이 많을 때는 발에 무리가 가지 않는 편안한 신발을 선택하는 것이 좋다. 또한 압박 스타킹은 혈액이 위쪽으로 원활히 흐르도록 도와 다리 붓기를 줄이는 데 효과적이다.

7. 충분한 수면과 생활 리듬 유지

수면 부족과 과도한 피로 역시 혈액순환을 방해한다. 매일 일정한 시간에 7시간 이상 충분히 자는 것이 중요하다. 규칙적인 생활 패턴을 유지하면 붓기뿐 아니라 전신 건강에도 긍정적인 영향을 준다. 또한 스트레스 관리 역시 순환 개선에 도움을 준다.

다리 붓기는 단순히 불편한 증상을 넘어서 잘못된 생활 습관에서 비롯되는 경우가 많다. 같은 자세 오래 유지하지 않기, 다리 높이기, 수분 섭취, 균형 잡힌 식단, 마사지, 편안한 신발 착용 같은 작은 습관은 누구나 쉽게 실천할 수 있다. 오늘부터 하나씩 생활에 적용한다면 붓기로 인한 무거움은 줄고 가벼운 다리를 유지할 수 있다. 작은 변화가 쌓여 건강한 다리를 만드는 시작이 된다.

