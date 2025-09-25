"안전한 음주량은 없다"…알코올 의존, 치매 위험 51% 증가

|
[스포츠조선 장종호 기자] "치매와 관련해 적당한 음주량은 없다."
연구 기간 4년 동안 1만 4540명이 치매를 진단받았으며, 주당 40잔 이상을 마시는 사람은 주당 7잔 미만을 마시는 사람보다 치매 위험이 41% 높았다. 알코올 의존증 상태인 경우는 치매 위험이 51%까지 치솟았다.
연구진은 또 유전체 연관 분석(GWAS)을 통해 240만 명의 데이터를 검토했다.
연구진은 "소량의 음주는 뇌 건강에 이롭다는 일부 주장을 뒤집는 결과"라며 "가벼운 음주조차 치매 위험을 높일 수 있다"고 강조했다. 또한 "한때는 가벼운 음주가 뇌 건강에 좋다는 의학적 인식이 있었지만, 이번 연구는 그것이 잘못됐음을 보여준다"고 말했다.
그러나 이번 연구에 참여하지 않은 전문가들은 "주관적인 음주량 조사와 불완전한 유전 지표에 의존한 한계가 있다"고 지적했다. 다만 "현재 치매를 근본적으로 막거나 늦출 치료법이 없는 상황에서, 알코올 섭취를 줄이는 것이 뇌 건강을 지키는 중요한 전략이 될 수 있다"고 밝혀 일부 동조하는 의견을 전하기도 했다.
세계보건기구(WHO)는 매년 전 세계에서 약 300만 명이 알코올로 사망하는 것으로 추산하고 있다.
