카카오, ‘카카오 클래스 79시간 한정 특가’ 기획전 선보여

|
카카오가 지역 소상공인의 성공적인 디지털 비즈니스 전환을 지원하기 위해 지난 24일부터 27일까지 총 79시간 동안 '카카오클래스 79시간 한정 특가 기획전'을 톡딜에서 진행중이다.
선정된 220개 사업자 전원에게는 톡스토어 판매자 센터 월렛 ID 30만 캐시가 무상 지원되며, 판매 상품에는 카카오가 전액 부담하는 장바구니 10% 할인쿠폰(최대 3천 원)이 적용된다. 이를 통해 참여 사업자는 별도 비용 부담 없이 고객의 구매 접근성을 높일 수 있다. 추가로 이 중 3개 팀은 '오늘의 딜' 추천 영역에 추가로 노출되어 판로 확대와 브랜드 인지도 제고의 기회를 얻게 된다.
카카오는 기획전에 참여하는 11개 팀을 대상으로 카카오쇼핑라이브 제작 지원 패키지를 제공한다. 선정된 팀은 유명 인플루언서와 전문 쇼호스트가 참여하는 60분 라이브 방송 제작을 전담 지원받게 된다. 홍보 강화를 위해 비즈 이모티콘 100매 제공, 카카오 모먼트 총 3000만원 규모 캐시 지원 등 추가 혜택도 함께 마련했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.c
m