코레일관광개발, '로컬로 가여' 등 3개 프로그램 운영

코레일관광개발이 문화체육관광부와 한국관광공사가 개최하는 2025 '여행가는 가을' 캠페인의 '로컬로 가여(가을여행)' 등 총 3개의 프로그램을 운영한다.
여행 테마는 총 4가지다. 로컬리즘1 with 지역축제(제천, 영월, 정선, 태백), 로컬리즘2(단양, 영주, 안동, 의성), 미식(보성, 고흥, 장흥), 힐링(가평, 춘천, 홍천, 양구) 등이다. 모두 서울에서 출발하지만(경유역 별도 확인), '미식' 테마는 부산에서 출발한다.
특히 '로컬로 가여' 열차 내에서는 가을 및 수확의 계절이라는 시기상 특성을 살려 수라간 상궁 콘셉트 이벤트, 햅쌀(180kg), 간식, 잔망루피 키링 제공 등으로 가을 여행 분위기를 돋울 예정이다.
로컬로 가여에 대한 보다 자세한 내용 확인 및 참가 신청은 '여행가는 가을' 공식 누리집에서, '여행 트렌드관'은 코레일관광개발 여행몰에서 확인 할 수 있다.
권백신 코레일관광개발 대표는 "국민 누구나 합리적인 가격으로 안전하고 특별한 기차여행을 즐길 수 있도록, '여행가는 가을' 캠페인에 동참하며 다양한 프로그램을 준비했다"며 "지역 소도시의 숨은 매력을 재발견하고, 풍성한 가을 정취도 만끽하시길 바란다"고 말했다.
