손톱 주변 거스러미 무심코 뜯었는데, '조갑주위염' 진단

[스포츠조선 장종호 기자] 20대 직장인 A씨는 평소 손톱 주변 일어난 거스러미가 거슬려 잡아 뜯는 버릇이 있었다. A씨는 처음에 대수롭지 않게 여겼지만, 어느날 통증이 심해지고 노란 고름까지 발생하자 병원을 찾았고, '조갑주위염' 진단을 받았다.
이대목동병원 피부과 변지연 교수는 "거스러미는 피부가 건조해지는 가을·겨울철이나 물을 자주 만지는 경우 발생하기 쉬운데, 약해져 있는 피부장벽이나 거스러미, 상처를 통해 병원균이 침투할 때 조갑주위염이 발생한다"고 말했다.
조갑주위염을 예방하려면 손톱과 그 주변을 항상 청결하게 유지해야 한다. 변 교수는 "손톱 주변 거스러미가 생기더라도 절대 손이나 이로 뜯어내지 말고, 소독한 작은 가위나 손톱깎이로 튀어나온 부분을 정리하고 보습에 신경써야 한다"고 당부했다.
변 교수는 "대부분 조갑주위염 환자들은 손톱 주위 작은 상처를 방치하거나 자극해 감염이 발생하는 경우가 많다. 초기에는 국소 항생제 도포만으로도 좋아질 수 있지만, 방치하면 깊은 세균감염증인 봉와직염까지 진행할 수도 있으므로 증상 발생 초기 의료기관에 방문해 치료받는 것이 좋다"고 권고했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
