서영교 의원, 리처드 테일러 초청 간담회 개최…AI 시대 문화·예술 발전…

서영교 국회의원(더불어민주당)이 K-콘텐츠와 함께 한국 문화·예술 발전을 위해 팔을 걷어 붙였다.
서 의원은 지난 24일 국회의원회관 의원열람실에서 세계적인 특수시각효과 제작사 웨타 워크숍(Weta Workshop)의 리처드 테일러(Sir Richard Taylor) 대표와 함께 'AI 시대, 문화예술 산업의 미래'를 주제로 간담회를 개최했다. 간담회에는 서 의원, 리처드 테일러 대표, 서영석 국회의원, 김영수 문화체육관광부 제1차관, 던 베넷 주한 뉴질랜드 대사, 이남진 영화대장간 대표 등 각계 주요 인사들이 참석했다.
서 의원은 환영사를 통해 "'아바타', '반지의 제왕', '호빗', '킹콩' 등 리처드 테일러 경의 웨타 워크숍이 만들어낸 대표작들은 전 세계에 감동을 선사해왔고, 각 작품들은 화려한 효과 속에서도 '정의'와 같은 중요한 메시지를 전하고 있어 더욱 의미가 크다"며 "K-컬쳐가 전 세계적으로 주목받고 있는 만큼, 문화예술 산업의 발전 방안을 모색하고 웨타 워크숍과 협력을 이어가기 위해 자리를 마련했다"고 강조했다. 리처드 테일러 대표는 광명 동굴의 용 전시물을 제작했고, DDP에서 많은 젊은이들을 만나 교류하는 동시에 강의와 토론을 통해 교육 만남을 확대하고 있다. 그는 "최근 한국 박물관 탐방을 통해 한국 역사에 대한 이해를 넓혔다"며 "앞으로 영화 뿐만 아니라 몰입형 체험 전시 등 다양한 분야에서 협력이 가능할 것이라 기대한다"고 답했다.
간담회에 참석한 이들 모두 K-콘텐츠 발전에 대해 공감하며, 지속 발전을 위한 노력을 기울이겠다는 입장을 밝혔다. 김영수 문화체육관광부 제1차관은 "서영교 국회의원의 문화예술과 K-콘텐츠에 대한 깊은 관심은 문화산업 발전을 위한 든든한 지원이자 큰 영향력이 될 것"이라며 "정부도 K-콘텐츠가 세계 시장에서 경쟁력을 높일 수 있도록 뒷받침하겠다"고 전했다. 던 베넷 주한 뉴질랜드 대사는 "뜻깊은 자리에 초청해주셔서 감사드린다"라면서 "문화는 사람 간의 관계에서 접착제 역할을 한다. K-컬쳐가 글로벌 무대에서 새로운 성과를 만들어가길 기대한다"고 강조했다. 서 원은 "부천국제영화제가 열리는 문화도시 부천 지역구 국회의원으로서 AI시대 한국의 문화예술 산업을 키워나갈 수 있도록 국회에서도 적극 지원하겠다"고 말했다.
간담회에서는 웨타 워크숍의 경험을 함께 공유하며, AI 시대 K-콘텐츠의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 다양한 의견과 아이디어가 논의됐다.
리처드 테일러 대표는 "웨타는 아파트 뒷방에서 출발해 현재는 몰입형 체험, 소비재, 관광상품, 게임 스튜디오, 크리에이티브 미디어 스튜디오까지 운영하는 세계적 기업으로 성장했다"며 "로보틱 기술에 대한 투자 덕분에 '반지의 제왕'의 3년 반 사전 제작 과정을 '호빗'에서는 단 7주 만에 끝낼 수 있었다"고 기술 혁신의 중요성을 설명했다. 이어 "AI는 인간과 동반자라고 생각한다. 특히 전세계를 감동시킨 <기생충>의 섬세한 감성은 인간이 AI가 갖지 못한 감성을 이끌어낼 수 있음을 시사한다"며 "젊은 세대가 한 손에는 AI, 다른 한 손에는 슈퍼컴퓨터를 들고 창의성을 발휘하도록 훈련한다면, 한국은 세계 문화예술 산업의 선두주자로 자리매김할 수 있을 것"이라고 강조했다.
서 의원은 "리처드 테일러 대표가 영화·예술 산업에서 어떻게 시작해 세계적 성공을 거둘 수 있었는지에 대한 이야기는 한국과 세계의 젊은이들에게 큰 귀감이 될 것"이라며 "다양한 교류와 협력을 통해 한국 문화를 세계에 널리 알려주길 바란다"고 말했다.