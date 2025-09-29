'버스킹, 플리마켓' 소노인터내셔널, 추석 특별 이벤트 진행

소노인터내셔널이 추석을 맞아 비발디파크, 쏠비치 등 주요 사업장에서 고객들을 위한 '추석 특별 이벤트'를 진행한다.
29일 소노인터내셔널에 따르면 강원도 홍천에 위치한 비발디파크에서는 전통놀이 체험부터 감미로운 버스킹 공연까지 다채로운 프로그램을 선보인다. 10월 5일부터 7일까지 메인센터 잔디 광장에서는 투호놀이, 고리 던지기, 제기차기 등 전통놀이를 겨루는 '전통놀이 왕중왕전'이 열리고, 푸른 가을 하늘 아래 직접 연을 만들어 날리는 이색 체험도 진행한다. 또한 시골장터에서는 매일 오후 2시, 떡메치기 체험과 시식 이벤트가 진행된다. 비발디파크에서 온 가족이 즐길 수 있는 특별한 야외 행사도 풍성하게 준비한다. 3일부터 8일까지 소노벨 가든파인과 소노펠리체 산마르코 광장 등 단지 내 주요 쉼터에서 수공예품을 판매하는 플리마켓과 간단한 주류 및 안주를 즐길 수 있는 푸드코트가 운영된다. 특히 6일과 7일 저녁 7시부터는 버스킹 공연이 열려 가을밤의 낭만과 특별한 휴식을 선사할 예정이다.
쏠비치 양양, 삼척과 소노캄 거제에서는 바다를 조망하며 특별한 시간을 보낼 수 있는 식음 프로모션이 진행된다. 쏠비치 양양은 10월 3일부터 8일까지 베누스 광장에서 야외 바비큐존을 운영한다. 쏠비치 삼척에서는 3일부터 11일까지 직영 식음업장에서 랍스터 석식 뷔페, 해파랑 한상 세트를 한정 판매하고, 야외 플리마켓과 버스킹 공연도 진행된다. 소노캄 거제에서도 3일부터 12일까지 무제한 생맥주와 함께 스노우 크랩, 앙쿠르트 스프, 명절 음식 등의 특선메뉴를 선보이는 추석 연휴 특선 디너 뷔페를 판매한다. 소노벨 양평에서는 10월 4일부터 6일까지 야외 잔디 광장에서 버스킹 공연과 수공예 체험 프로그램, 플리마켓을 연다. 소노벨 변산은 6일 추석 당일 오션플레이 실내존에서 키링 굿즈 교환권이 들어간 캡슐을 찾는 보물찾기 이벤트를 진행한다.
소노인터내셔널 관계자는 "추석 명절 체험과 이벤트를 통해 온 가족이 함께 행복한 시간을 보낼 수 있도록 이벤트를 기획했다"고 말했다.