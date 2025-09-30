에버랜드, 추석 연휴 '골든 위크' 스페셜 이벤트 진행

|
에버랜드가 10월 3일부터 10월 12일까지 '골든 위크(Golden Week)' 특별 이벤트 주간을 운영한다. 추석 연휴를 맞아 많은 고객이 다양한 혜택을 누릴 수 있는데 초점을 맞췄다.
카니발 광장 옆 매직타임 레스토랑에서는 모듬전, 민속한과 등 명절 특선 메뉴들을 다양하게 선보인다. 뿌빠타운, 타이거밸리 등 동물원 곳곳에서는 한가위를 맞아 포춘쿠키 이벤트를 마련해 애니멀톡을 듣고 관련된 퀴즈를 맞히면 동물들이 전해주는 따뜻한 덕담 메시지가 담긴 포춘쿠키를 즉석에서 선물한다.
에버랜드 단지 일대에서도 추석 연휴 기간 다채로운 체험 프로그램이 운영된다. 에버랜드 인근 포레스트캠프에서는 반려견과 함께 연휴를 즐기기 원하는 고객들을 위해 대자연 숲속에서 반려견과 함께 트레킹하며 힐링할 수 있는 '멍하니 걷개' 체험 프로그램이 10월 7일부터 10월 9일까지 진행된다.
프로그램에서는 2가지 코스 중 원하는 코스를 골라 트레킹할 수 있고, 반려견 전문가에게 바른 산책법과 건강관리 등에 대해 배워볼 수 있는 토크콘서트 등도 함께 진행된다. 에버랜드 홈페이지에서 사전 신청후 참여할 수 있다. 연휴 마지막 날인 10월 12일 수도권 유일의 서킷인 에버랜드 스피드웨이에서는 메르세데스-AMG 페트로나스 F1팀의 쇼런(Show Run) 페스티벌인 '피치스 런 유니버스 2025'가 펼쳐진다. 13년 만에 국내에서 열리는 이번 F1 머신 주행 이벤트에서는 베테랑 드라이버 발테리 보타스가 직접 운전하는 주행 퍼포먼스는 물론 F1 체험존, 서킷 체험 스피드 택시, 희귀차량 전시 등 다양한 이벤트가 개최된다.
