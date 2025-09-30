"온 가족과 함께 즐긴다" 곤지암리조트, 추석 페스티벌 진행

기사입력 2025-09-30 20:08


"온 가족과 함께 즐긴다" 곤지암리조트, 추석 페스티벌 진행
◇곤지암리조트가 추석 황금연휴 기간 온 가족이 함께 즐길 수 있는 추석 패밀리 페스티벌을 진행한다.

곤지암리조트가 추석 연휴 기간인 10월 3일부터 10월 7일까지 '추석 패밀리 페스티벌'을 진행한디.

30일 곤지암리조트에 따르면 추석 패밀리 페스티벌은 온 가족이 함께 다양한 전통 체험과 게임형 콘텐츠를 즐길 수 있는 '추석 한마당' 이벤트와 포레스트릿 잔디 광장에서 댄스공연과 아코디언, 저글링쇼 등 시그니처 공연을 관람하며 자연 속 특별한 맥주 축제를 즐길 수 있는 '옥토버페스트' 형태로 진행된다. 낮과 밤 모두 풍성한 즐길거리를 제공하는 데 초점을 맞췄다.

곤지암리조트 '추석 한마당' 이벤트는 리조트 메인 광장인 시계탑 광장에서 오후 1시부터 오후 6시까지 진행하며, 5개의 전통 체험 프로그램으로 구성됐다. 각 체험별 미션 완료 시 도토리가 제공되며, 이를 통해 경품 이벤트인 '행운 뽑기 이벤트' 참여 기회를 획득할 수 있으며, 아이와 부모 함께 떡메로 시루떡을 치고 즉석에서 따뜻한 시루떡을 나눠 먹을 수 있는 추석 인기 체험 프로그램인 '떡메치기 체험'에 참가할 수 있는 기회가 제공된다. 소원을 보름달에 가득 채워주는 '달맞이 소원적기' 체험, 누구나 자유롭게 딱지치기?비석치기?투호?제기차기 전통놀이를 '민속체험 연습장'에서 연습하고, 준비된 전통놀이 모두를 3분 내 통과하면 도토리가 제공되는 '전통놀이 릴레이', '과거시험 장원급제' 등 다채로운 전통 체험이 한복을 입은 사회자와 함께 진행된다. '추석 한마당' 이벤트 운영 기간 우천 시에는 스키하우스 실내로 장소를 이동하여 운영할 예정이다.

저녁에는 '옥토버페스트'를 야외펍 '포레스트릿'과 패밀리 레스토랑 '미라시아', 동굴 이탈리안 레스토랑 '라그로타' 총 3곳의 식음 업장에서 즐길 수 있다. 옥토버페스트 메인 레스토랑 야외펍 '포레스트릿'에서는 다채로운 공연과 함께 독일 전통 돼지고기 요리인 '슈바인학센'과 독일 맥주 파울라너 생맥주를 무제한으로 제공한다.

곤지암리조트 관계자는 "추석 연휴 기간 먼 길을 떠나지 않더라도 서울 근교에서 자연 속 휴식과 전통 놀이를 한 번에 즐길 수 있도록 다채로운 이벤트를 기획했다"며 "아이부터 어른 모두 함께 웃고 즐기고 추억을 남기는 한가위를 보낼 수 있을 것"이라고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

