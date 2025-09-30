"온 가족과 함께 즐긴다" 곤지암리조트, 추석 페스티벌 진행

|
곤지암리조트가 추석 연휴 기간인 10월 3일부터 10월 7일까지 '추석 패밀리 페스티벌'을 진행한디.
30일 곤지암리조트에 따르면 추석 패밀리 페스티벌은 온 가족이 함께 다양한 전통 체험과 게임형 콘텐츠를 즐길 수 있는 '추석 한마당' 이벤트와 포레스트릿 잔디 광장에서 댄스공연과 아코디언, 저글링쇼 등 시그니처 공연을 관람하며 자연 속 특별한 맥주 축제를 즐길 수 있는 '옥토버페스트' 형태로 진행된다. 낮과 밤 모두 풍성한 즐길거리를 제공하는 데 초점을 맞췄다.
저녁에는 '옥토버페스트'를 야외펍 '포레스트릿'과 패밀리 레스토랑 '미라시아', 동굴 이탈리안 레스토랑 '라그로타' 총 3곳의 식음 업장에서 즐길 수 있다. 옥토버페스트 메인 레스토랑 야외펍 '포레스트릿'에서는 다채로운 공연과 함께 독일 전통 돼지고기 요리인 '슈바인학센'과 독일 맥주 파울라너 생맥주를 무제한으로 제공한다.
곤지암리조트 관계자는 "추석 연휴 기간 먼 길을 떠나지 않더라도 서울 근교에서 자연 속 휴식과 전통 놀이를 한 번에 즐길 수 있도록 다채로운 이벤트를 기획했다"며 "아이부터 어른 모두 함께 웃고 즐기고 추억을 남기는 한가위를 보낼 수 있을 것"이라고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com