한국제약바이오협회·대한약학회, 22일 공동 심포지엄 개최

기사입력 2025-10-02 14:47


한국제약바이오협회·대한약학회, 22일 공동 심포지엄 개최

한국제약바이오협회이 오는 22일 대한약학회와 '한국제약바이오협회 창립 80주년 기념 공동 심포지엄'을 개최한다.

서울 강서구 코엑스마곡 컨벤션센터 진행되는 이번 심포지엄은 '시간을 뛰어넘는 기술, 제약바이오의 미래를 바꾼다'를 주제로 '2025 대한약학회 추계 국제학술대회' 기간 중 진행된다.

심포지엄 사전 등록은 이달 13일까지이며, 대한약학회 홈페이지 내 2025 추계국제학술대회 사전등록 탭에서 가능하다.

심포지엄 기조강연은 요시노리 가와구치 다이이찌산쿄 T-DXd 리더가 '엔허투'의 초기 임상 성과를 통해 항체-약물 접합체(ADC)가 항암 신약개발의 패러다임을 어떻게 바꾸고 있는지를 발표한다. 향후 산업계가 나아가야 할 혁신 치료제 개발 전략을 살펴볼 수 있는 자리가 될 예정이다.

이후 이어지는 심포지엄은 신규 모달리티, AI 활용 신약개발, 글로벌 임상시험 주제의 세 개 세션이 운영되며, 해당 분야의 대표 성과 업체에서 실제 사례 중심으로 발표 예정이다.

서형석 서울대학교 약학대학 교수가 좌장을 맡은 첫 번째 세션에서는 이상현 오름테라퓨틱스 박사와 김건수 큐로셀 대표가 '차세대 치료 혁신-신규 모달리티 도입 사례'를 각각 소개한다.

두 번째 세션은 표준희 한국제약바이오협회 AI신약연구원 원장이 좌장을 맡는다. 전해민 한미약품 상무와 김이랑 온코크로스 대표는 실증 사례를 중심으로 'AI가 이끄는 신약개발 혁신'을 제시할 예정이다.

김순남 국가신약개발재단 R&D 본부장이 좌장을 맡은 마지막 세션에서는 '글로벌 신약 개발을 위한 다국가 임상 전략과 성과'를 공개하는 자리가 마련된다. 박정신 SK바이오팜 부사장과 이승오 유한양행 실장이 각 사의 경험을 공유할 예정이다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

2.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

3.

BTS 지민, '전 연인 루머' 후 첫 소통..."좋은 어른 되기 어렵다"

4.

'승객에 플래시 난사'…변우석 공항 경호원, 결국 벌금형

5.

'결혼설' 김숙, 구본승 향한 특급 내조 "유튜브 위해 고가 카메라 선물" ('옥문아')

연예 많이본뉴스
1.

임영웅, 축구 감독 전격 데뷔…안정환·이동국에 선전포고 "긴장하세요"('뭉찬4')

2.

'둘째 임신' 이시영, 복숭아 5개씩 먹더니 결국 '임신성 당뇨' 판정 "너무 황당해"

3.

BTS 지민, '전 연인 루머' 후 첫 소통..."좋은 어른 되기 어렵다"

4.

'승객에 플래시 난사'…변우석 공항 경호원, 결국 벌금형

5.

'결혼설' 김숙, 구본승 향한 특급 내조 "유튜브 위해 고가 카메라 선물" ('옥문아')

스포츠 많이본뉴스
1.

한화 울린 통한의 홈런...눈 감고 휘두를 게 뻔했는데, 김서현은 왜 한가운데 직구를 던졌을까

2.

'흥민이 형, 나보고 또 나가래' 英 매체 '고향 복귀' 언급…'470억에 처분합니다' 팰리스도 좋은 선택지

3.

우승 후보! '야마모토 6⅔이닝 9K+오타니 쐐기 적시타' 2연승 디비전S 진출...LAD 8-4 CIN[WCS2]

4.

'와 日 1조2267억 트리오' 다저스 살렸다…대주자로도 못 뛴 김혜성, 韓 팬들은 그저 부러울 뿐

5.

이거 반칙 아니야? 가을야구 사상 제일 빠른공! 168.17㎞ KKKKK → 이걸 어떻게 치나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.