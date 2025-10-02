한국제약바이오협회·대한약학회, 22일 공동 심포지엄 개최

|
한국제약바이오협회이 오는 22일 대한약학회와 '한국제약바이오협회 창립 80주년 기념 공동 심포지엄'을 개최한다.
심포지엄 기조강연은 요시노리 가와구치 다이이찌산쿄 T-DXd 리더가 '엔허투'의 초기 임상 성과를 통해 항체-약물 접합체(ADC)가 항암 신약개발의 패러다임을 어떻게 바꾸고 있는지를 발표한다. 향후 산업계가 나아가야 할 혁신 치료제 개발 전략을 살펴볼 수 있는 자리가 될 예정이다.
이후 이어지는 심포지엄은 신규 모달리티, AI 활용 신약개발, 글로벌 임상시험 주제의 세 개 세션이 운영되며, 해당 분야의 대표 성과 업체에서 실제 사례 중심으로 발표 예정이다.
두 번째 세션은 표준희 한국제약바이오협회 AI신약연구원 원장이 좌장을 맡는다. 전해민 한미약품 상무와 김이랑 온코크로스 대표는 실증 사례를 중심으로 'AI가 이끄는 신약개발 혁신'을 제시할 예정이다.
김순남 국가신약개발재단 R&D 본부장이 좌장을 맡은 마지막 세션에서는 '글로벌 신약 개발을 위한 다국가 임상 전략과 성과'를 공개하는 자리가 마련된다. 박정신 SK바이오팜 부사장과 이승오 유한양행 실장이 각 사의 경험을 공유할 예정이다.
