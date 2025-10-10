힘찬병원, 허리 통증 주사 부작용·주의점 유튜브 공개

[스포츠조선 장종호 기자] 힘찬병원 유튜브 채널에서 허리 통증 환자들이 궁금해하는 주사 치료에 대한 영상을 공개한다.
허리 주사 치료로 대표적인 것은 스테로이드 주사다. 환자들 사이에선 일명 '뼈주사'라고 불린다.
이 주사에는 스테로이드 성분 외에도 국소마취제, 생리식염수, 그리고 통증 유발 요인인 유착을 제거하는 약제 등 3~4개 성분이 혼합돼 통증과 염증을 완화하는 효과가 있다.
힘찬병원 이동찬 센터장은 "스테로이드가 과량 몸에 주입될 경우 골다공증을 유발할 수 있지만 적정 용량을 지키면 안전하다"며 "이미 골다공증이 있는 환자는 비타민D 복용 등으로 부작용을 예방할 수 있다"고 말했다. 무분별한 시술보다는 정확한 진단과 적절한 용량·간격을 지키는 것이 중요하다는 게 전문의들의 공통된 조언이다.
스테로이드 주사에 대한 구체적인 내용은 다음주 자세히 소개될 예정이다. 수찬's 관절토크 코너는 전문의들이 직접 출연해 환자들이 궁금해하는 관절·척추질환과 다양한 치료법에 대해 알기 쉽게 설명하는 건강 코너로, 매주 새로운 주제를 다루고 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
