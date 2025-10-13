기침약 복용한 어린이 11명 사망 '충격'…의사도 의식 잃어

기사입력 2025-10-13 11:01


기침약 복용한 어린이 11명 사망 '충격'…의사도 의식 잃어
사진출처=인디아투데이

[스포츠조선 장종호 기자] 인도에서 기침약을 복용한 어린이들이 잇따라 사망하는 사건이 발생해 충격을 주고 있다.

현재까지 최소 11명의 어린이가 사망해 해당 약품의 안전성에 대한 우려가 커지고 있다.

힌두스탄 타임스, 인디아투데이 등 현지 매체들에 따르면, 인도 라자스탄주 시카르 지역의 5살 남자아이 A는 감기 증상으로 지역 보건소에서 기침약을 처방받았다. 늦은 밤 약을 복용한 뒤 잠시 깨어 물을 마시고 다시 잠들었지만, 다음 날 아침 깨어나지 못한 채 숨진 채 발견됐다.

같은 라자스탄 바라트푸르 지역에서는 2살 남자아이 B가 같은 약을 복용한 뒤 사망했다. 아이와 함께 약을 복용한 가족 내 다른 두 아이는 구토 증상을 보여 병원에서 치료 중이다.

약품의 안전성 논란은 바이야나 지역 보건소 책임자가 부모들을 안심시키기 위해 직접 약을 복용한 뒤 몇 시간 후 차량 안에서 의식을 잃은 채 발견되면서 더욱 확산됐다. 함께 약을 복용한 구급차 운전사도 같은 증상을 보였으며, 두 사람 모두 치료를 받고 회복한 것으로 알려졌다.

인도의 다른 지역에서도 유사한 사례가 있는 것으로 드러나 불안감은 커지고 있다.

마디아프라데시주 친드와라 지역에서도 같은 약을 복용한 뒤 신장 합병증으로 9명의 어린이가 사망한 것이다. 이에 따라 보건 당국은 특별 병동을 설치하고, 의심 약품의 판매를 일시 중단했으며, 샘플을 수거해 정밀 검사를 진행 중이다.

신장 손상을 유발하는 것으로 알려진 디에틸렌글리콜(DEG)이나 에틸렌글리콜(EG) 등의 유해 화학물질은 현재까지 검출되지 않았다.


라자스탄주 정부는 문제의 기침약 22개 판매 및 처방을 전면 금지하고, 이미 배포된 약품을 회수하기 시작했다. 지금까지 13만 3000병이 유통된 것으로 추정된다.

해당 약품은 라자스탄주의 무료 의약품 공급 정책에 따라 배포된 것이다.

당국은 제조사에 대한 조사를 벌이고 있지만 공장은 현재 폐쇄된 상태이며, 대표는 연락이 닿지 않는 것으로 전해진다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

임채무, '빚 190억' 두리랜드 직원들 내부 폭로 터졌다..."잔소리 폭격기"

2.

'강원래♥' 김송, 안타까운 가족사 최초 공개 "쌍둥이 동생, 음주에 빠져 망해" ('물어보살')

3.

'런닝맨' 전소민, 지예은 빈자리 채운다..하차 2년 만 게스트 컴백 "돈벌러 나와"

4.

송가인, 200억 재산있는 애둘맘이라고?..."가짜뉴스 보시면 안돼" 분통 ('백반기행')

5.

김우빈, 비인두암 고통 이 정도 "통증 레벨 너무 높아 기억 안날 정도" (요정재형)

연예 많이본뉴스
1.

임채무, '빚 190억' 두리랜드 직원들 내부 폭로 터졌다..."잔소리 폭격기"

2.

'강원래♥' 김송, 안타까운 가족사 최초 공개 "쌍둥이 동생, 음주에 빠져 망해" ('물어보살')

3.

'런닝맨' 전소민, 지예은 빈자리 채운다..하차 2년 만 게스트 컴백 "돈벌러 나와"

4.

송가인, 200억 재산있는 애둘맘이라고?..."가짜뉴스 보시면 안돼" 분통 ('백반기행')

5.

김우빈, 비인두암 고통 이 정도 "통증 레벨 너무 높아 기억 안날 정도" (요정재형)

스포츠 많이본뉴스
1.

가슴이 웅장해진다. '161㎞ 22세 선발→158㎞ 20세→157㎞ 왼손 19세→156㎞ 19세→161㎞ 21세 마무리' 이 정도면 일본도 놀라겠다[SC포커스]

2.

'이강인 오라! 애스턴빌라는 진심' 英 현지매체 비중있는 전망, 겨울 이적시장 때 큰 변화→PSG 반대가 최대변수

3.

1차전 68.8%는 비교도 안된다. 100%가 걸린 3차전에 에이스가 붙었다. 지면 치명타다[준PO]

4.

"한국 선택한 옌스, 브라질에 대패!" 독일 매체 또다시 공격 시작→"옌스의 꿈 악몽 같은 현실로 끝났다"

5.

'NLCS 로스터? 애매하긴 해' 활용도 떨어지는 '아드레날린 러너' 김혜성, 다저스 챔피언십시리즈 탈락인가, 잔류인가

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.