한국위해관리협의회 산하 '보툴리눔 톡신 안전사용 전문위원회 2기' 출범

한국위해관리협의회 산하 소위원회 보툴리눔 톡신 안전사용 전문위원회 2기가 출범식을 진행하고 시작을 알렸다.
국내 보툴리눔 톡신의 최고 권위자로 보툴리눔 톡신으로 사각턱을 갸름하게 하는 시술, 종아리를 축소하는 시술 등을 개발해 보급한 서구일 위원장은 "보툴리눔 톡신을 처음 접하는 연령은 점차 어려지고 있지만 내성 등 안전성에 대한 인식은 저조한 상황"이라며 "국내 안전한 보툴리눔 톡신 시술 문화 정착을 위해 위원회에 참여하게 됐다"고 전했다.
송기훈, 김규봉 위원은 각각 피부외과 영역과 독성학 분야의 전문가다. 송 위원과 김 위원은 학술위원으로서 보툴리눔 톡신 안전사용 가이드라인 확립에 기여할 예정이다. 노미령, 박제영 위원은 교육위원으로서 미디어, 인플루언서 등 대중에 영향력 있는 매체, 인사들과 함께 보툴리눔 톡신 안전사용 간담회를 진행하여 안전한 보툴리눔 사용 중요성에 대한 메시지를 확산해 나갈 계획이다.
문옥륜 의장은 "보툴리눔 톡신 시술은 국내 가장 대중화된 미용시술이지만 안전한 시술 환경을 조성하기 위한 노력은 여전히 필요하다"며 "1기에 이어 2기 보툴리눔 톡신 안전사용 전문위원회 또한 보툴리눔 톡신과 관련한 다양한 분야의 전문가들이 모인 만큼 국내 안전한 보툴리눔 톡신 사용 문화 조성을 위해 다각도의 노력을 이어 나갈 것"이라고 강조했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com