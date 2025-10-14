오비맥주, '글로벌 건전음주의 날' 맞아 잠실서 캠페인 진행

오비맥주, '글로벌 건전음주의 날' 맞아 잠실서 캠페인 진행

오비맥주가 글로벌 건전음주의 날(Global Beer Responsible Day)을 맞아 10월 한 달간 서울 잠실 일대에서 '건전음주 캠페인'을 실시한다고 14일 밝혔다. 오비맥주 글로벌 본사 AB인베브는 책임음주 문화를 확산하기 위해 2010년 '글로벌 건전음주의 날'을 제정하고, 매년 전 세계에서 다양한 캠페인을 이어오고 있다. 오비맥주는 카스 0.0 등 논알코올 음료를 포함한 폭넓은 포트폴리오를 통해 소비자가 자신의 주량과 상황에 맞게 즐길 수 있도록 다양한 선택지를 제공중이다.

캠페인에서 오비맥주는 서울 잠실 일대 카스 0.0 유흥병 판매 식당을 방문해 '상황과 주량에 맞게'라는 문구가 새겨진 홍보물품인 앞치마, 오프너와 함께 올바른 주류 판매 가이드북을 배부한다.

올바른 주류 판매 가이드북은 업주들이 이해하기 쉽도록 웹툰 형식으로 제작됐다. 철저한 신분증 확인, 취향과 상황에 맞는 저도주 추천, 음주운전 절대 금지, 폭력적인 손님 대응 요령을 담았다. 가이드북과 홍보물품은 카스0.0 유흥병을 판매하는 100여 개 업장에 제공될 예정이다. 오비맥주는 식당을 방문한 손님들에게도 논알코올 음료도 함께 즐기기, 음주운전 금지 등 적정음주 팁을 소개하며 책임음주 문화 확산에 힘쓸 계획이다.

오비맥주는 지난 9월부터 이달까지 '음주운전 안 하기 온라인 서약 캠페인'과 '네이버 해피빈 음주운전 근절 굿액션 캠페인' 등 다양한 활동을 펼치고 있다. 9월 27일, 28일, 30일에는 대전 한화생명볼파크에서 건전음주 캠페인 부스를 운영하며 음주운전 상식 퀴즈, 음주운전 방지장치 체험 등 다양한 프로그램을 통해 책임음주 문화를 알렸다.

오비맥주 관계자는 "주류 판매 접점인 업장에서 사장님과 손님에게 맞는 적정음주 메시지를 직접 전달하고, 이를 확산하고자 이번 캠페인을 마련했다"며 "올바른 주류판매 가이드 준수로 사장님들과 손님 모두 안전한 책임음주 문화가 자리잡길 바란다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

