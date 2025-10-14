카시아 속초, 시니어 라이프 위한 '골든 모먼트' 패키지 선보여

|
반얀그룹의 '카시아 속초'가 여유로운 시니어 라이프를 즐기려는 고객을 위해 시니어 전용 웰니스 패키지 '골든 모먼트(Golden Moment)'를 새롭게 선보인다고 14일 밝혔다.
골든 모먼트 패키지는 신체적·정신적 활력을 중시하는 액티브 시니어 고객층을 위해 기획됐다. 동해의 아름다운 풍경을 배경으로 깊이 있는 휴식과 회복을 경험할 수 있도록 설계된 패키지는 프리미어 룸, 주니어 스위트, 펜트하우스 총 3가지 타입의 객실 중 선택 가능하고 시니어를 위한 웰니스 프로그램을 제공한다. 패키지에 포함된 시니어 요가 프로그램은 아침 시간에 진행된다. 단순한 스트레칭을 넘어, 컨디셔닝 체크와 근골격계 회복, 통증 케어를 결합한 리커버리 요가로 구성되어 신체 기능 회복과 일상 활력 증진을 돕는다. 요가는 카시아 속초의 5층에 위치한 피트니스 센터인 '액티바'의 GX룸에서 오전 7시 40분부터 약 1시간 동안 진행된다. 조식과 사우나, F&B 크레딧은 물론, 펜트하우스 투숙 시에는 카시아 속초의 프리미엄 스파 브랜드 엘레멘츠 스파 바디 트리트먼트 60분 혜택도 포함된다. 카이아 속초는 "골든 모먼트 패키지는 투숙일 기준 3일 전 예약이 필수이며, 10월 16일부터 예약 가능하다"고 밝혔다.
