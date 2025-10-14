주춤하는 외식시장, 가맹본부 지원 예비 창업자 지원 강화

민생회복 소비쿠폰으로 자영업시장이 활기를 보이다가 다시 주춤하면서 자영업자들의 대출이 증가하고 있다. 지난 2분기에만 2조원 불어나 사상 최대치를 경신했다.
통큰솥뚜껑닭볶음탕은 매장 오픈 창업자를 위해 가맹비 전액 면제, 물류이행보증금 전액 면제, 간판 지원, 기존 인테리어 사용 가능 등 초기 투자 부담을 없애는 혜택도 제공하고 있다. 국수전문점도 업종변경이 활발하다. 유행에 타지 않는 메뉴 경쟁력 덕분이다. 망향비빔국수의 경우 간편한 본사 시스템을 통해 업종변경과 운영에 도움이 되도록 지원하고 있다.
담가화로구이는 손질이 완료된 육류와 찬 등을 제공하면서 주방 일을 간편화했다. 인건비 절감뿐만 아니라 초보 창업자에게 최적화된 시스템을 구현했다. 100% 완제품으로 납품돼 전문 육부장이 필요 없고, 직원관리도 편리하다. 공산품 직거래를 통해 본사 NO 마진으로 운영돼 가맹점의 수익률도 높이고 있다. 담가화로구이는 7일 이상 누룩 숙성으로 높은 고기 품질을 유지한다. 인해 부드러움과 육즙이 살아있는 쫄깃한 식감이 장점이다. 담가화로구이는 매주 목요일 오후에 본사에서 윤양효 회장이 직접 참가하는 창업세미나도 진행한다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com