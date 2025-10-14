소노인터내셔널, '프레임 유어 어텀' 패키지 출시

|
소노인터내셔널이 가을 시즌을 맞아 가족 여행객을 위한 '프레임 유어 어텀(Frame Your Autumn)' 패키지를 출시했다고 14일 밝혔다.
패키지 구매 고객 대상으로 가을 풍경을 배경으로 멋진 추억 사진을 남길 수 있도록 사진작가와 함께하는 '스마트폰 사진 클래스' 특별 프로그램도 운영한다. 해당 프로그램은 사진작가와 함께 스마트폰 사진 촬영 기초 이론부터 소노호텔앤리조트의 풍경 명소에서 직접 사진을 촬영하고 보정하는 과정을 배울 수 있으며 10월 18일 소노캄 델피노, 10월 25일 소노벨 델피노-단양, 11월 1일 소노캄 비발디파크, 11월 8일 소노벨 청송-변산에서 진행된다. 참가 방법은 소노호텔앤리조트 공식 홈페이지 내 프로모션 페이지를 통해 선착순으로 접수 할 수 있다.
소노인터내셔널 관계자는 "아름다운 가을 정취를 배경으로 고객분들에게 특별한 추억을 만들 수 있도록 이번 패키지를 기획했다"며" "계절의 특징을 살린 맞춤형 콘텐츠로 고객 만족도를 높여가겠다"고 말했다.