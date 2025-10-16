[주말경마]김교수의 제주정복 스토리

박상경 기자
기사입력 2025-10-16 14:12
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
전신 시스루·언더붑까지…트와이스, 美 란제리쇼 등장 '역대급 파격'
빽가 "1800평 나라 땅 무단 사용 억울해" 제주카페 논란 직접 입 열었다 [공식]
32세 여배우 A씨, 마약-경찰 폭행 혐의로 징역 2년 "석방 당일 또 마약"[종합]
류필립 "빚 갚아주며 다이어트 지원" 불화 폭로…수지 "그만해" 눈물[SC이슈]
장우영, JYP 임원인데 지분 無..폭풍 후회 "돌아버리겠다"
머리에 'SONNY(쏘니)' 새긴 어린이에 손흥민 엄지척!…"SON 너무 다정해" 英도 관심 가진 국대 일화
'입닫은' 염갈량의 힌트는 청백전 선발. 13승 치리노스, 6승 톨허스트, KS 1차전 선발은 누구[이천 포커스]
'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 성공이다
"이강인 이적에 뜨겁게 달아올라" PSG 660억 제안시 협상 돌입…"아스톤 빌라 확실히 LEE 점 찍었어"
'토론토가 뿔났다' 홈런 5방 시애틀 마운드 폭격, ALCS 2패 뒤 반격 성공