[주말경마]김교수의 제주정복 스토리

기사입력 2025-10-16 14:12


◇금요 8경주

최상의 걸음 속 마체 무척 가벼워진 ⑦동백여신 최상의 상태. 연이은 아쉬움 만회할 ⑨태산수, 직전 선전 여세 이어갈 ⑩달의 전사도 주목할 만.

◇토요 6경주

금주 조교시 확연히 힘찬 걸음 보여준 ③일단고 강조교 무장하며 준비 완료. 휴양 후 실전 적응 마친 ④광아의챔프, 상태 최상 ①태왕건, ⑥충무공 선전 기대.

<스포츠조선 경마전문위원>

