파라다이스문화재단-서울대, 코리아 아트 마켓 2025 발간

|
파라다이스문화재단이 서울대학교 경영연구소와 공동으로 기획해 '코리아 아트 마켓 2025(KOREA ART MARKET 2025)'을 발간했다.
올해는 김상훈 서울대 교수가 편집을 총괄했으며 주연화 홍익대 교수 등 다양한 필자들이 참여했다. 우선 26개 갤러리를 대상으로 조사한 결과 응답 갤러리의 57.7%는 전년 대비 매출 감소를 기록한 것으로 나타났다. 초고가 작품 거래보다는 합리적 가격대의 회화를 중심으로 거래가 이뤄졌다. 작품 구매의 동기는 투자보다는 취향이 가장 높은 비중을 차지했다.
보고서는 "투기 중심에서 취향 중심으로, 투자에서 관계로 이동하는 새로운 컬렉터 세대가 부상했다"며 "세대 교체가 한국 미술시장의 건강성과 지속가능성을 좌우할 관건"이라고 진단했다.
파라다이스문화재단은 올해로 4년째 코리아 아트 마켓 리포트를 공동 발간하고 있다. 재단은 연구를 통해 예술산업의 구조를 객관적으로 진단하고 공공 데이터와 연구 콘텐츠를 국내외에 개방함으로써 미술계의 투명성, 접근성, 신뢰성을 높이는 사회적 가치 창출 모델을 제시하고 있다.
최윤정 파라다이스문화재단 이사장은 "파라다이스가 지향하는 '문화 기반 ESG'의 성과물인 코리아 아트 마켓 리포트가 여정에 든든한 동반자가 되길 기원한다"고 말했다.
김세형 기자 fax123@sportschosun.com