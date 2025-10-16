대한항공, 2025 마젤란 어워즈 6관왕 달성…글로벌 서비스 경쟁력 입증

기사입력 2025-10-16 10:35


대한항공, 2025 마젤란 어워즈 6관왕 달성…글로벌 서비스 경쟁력 입증

대한항공이 미국 여행 전문 매체 '트래블 위클리(Travel Weekly)'가 주관하는 '2025 마젤란 어워즈(Magellan Awards)'에서 6관왕에 올랐다고 16일 밝혔다. 마젤란 어워즈는 전 세계 여행 산업 전반을 대상으로 브랜드, 서비스, 마케팅, 디자인 등 뛰어난 성과를 보인 기업과 기관을 선정해 시상한다. 참여 대상은 항공사부터 호텔, 리조트, 크루즈, 여행사, 관광청, 마케팅 에이전시, 디자인 및 기술 제공 업체 등이다. 여행업계 전문가들로 구성된 심사위원단의 엄정한 평가를 거쳐 결정된다.

대한항공은 항공사 종합 부문-국제항공사(International Carrier)·서비스(Service), 항공 서비스 요소 부문-일등석(First Class)·비즈니스석(Business Class)·기내 식음 서비스(In-Flight Menu), 항공사 마케팅 부문-모바일앱(Mobile App) 등 총 3개 부문 6개 항목에서 최고상인 금상(Gold Winners)을 수상했다.

이번 수상은 승객들에게 보다 쾌적한 항공여행을 제공하기 위한 고객 중심 서비스를 지속적으로 펼친 성과라는 게 대한항공의 분석이다.

대한항공은 올해 신규 CI 발표에 맞춰 기내용품을 리뉴얼했다. 승객들이 기내에서 사용하는 서비스 아이템을 업그레이드해 승객들이 편안하고 만족스러운 여행을 즐길 수 있도록 한 것. 상위 클래스 승객들은 대한항공과 그라프(Graff)가 협업해 만든 프리미엄 기내 스킨케어 라인 및 시그니처 향수가 포함된 고급 어메니티가 제공된다. 일등석은 고객이 요청하면 좌석을 침대처럼 만들어주며, 기내에서 잠옷처럼 입을 수 있는 편의복과 슬리퍼를 제공한다. 지난 6월부터는 장거리 노선 프레스티지석에 누빔 매트리스 서비스를 새로 시작해 고객들이 한 차원 편안한 휴식을 누릴 수 있게 했다.

기내 식음 서비스도 한층 강화했다. 일등석의 경우 기존의 고전적인 프렌치 코스 메뉴에서 탈피해 최근 외식업계 트렌드로 자리 잡은 '파인 다이닝'의 경험을 기내에서 즐길 수 있도록 했다. 한국 고유의 재료와 조리법을 살린 메뉴를 주요리로 선정해 대표 국적 항공사로서 정체성을 표현했다. 기내식 식기 등 기물도 최고급 제품으로 리뉴얼했다. 지난 9월부터는 당뇨식, 글루텐 제한식, 저지방식 등 건강 맞춤형 식사 조절식 7종의 재료 및 조리법을 업그레이드해 주목을 받았다.

대한항공은 빠르게 변하는 디지털 환경에 대비해 공식 홈페이지와 모바일 앱 편의성을 지속적으로 강화하고 있다. 지난 9월엔 공식 홈페이지의 정보통신 접근성과 모바일 앱 접근성의 품질인증을 모두 획득했다. 접근성 인증은 홈페이지나 모바일 앱이 장애인, 고령자 등 정보 취약계층도 쉽게 이용할 수 있도록 만들어졌는지 평가하는 제도다. 이외에도 모바일 앱에서 고객 여정에 맞춘 다양한 공항 정보를 상세히 제공하는 '인천공항 미리보기' 메뉴를 신설했다.

대한항공은 "지속적으로 고객 서비스 품질을 업그레이드해 전 세계에서 가장 사랑받는 항공사로서 더욱 발전해나갈 계획"이라고 밝혔다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

