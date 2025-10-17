2025~2026절기 인플루엔자 유행주의보 발령…예년보다 이른 시기 유행 시작

기사입력 2025-10-17 10:06


2025~2026절기 인플루엔자 유행주의보 발령…예년보다 이른 시기 유행…
　◇최근 3절기 인플루엔자바이러스 검출률(2025.10.11. 기준). 자료=질병관리청

인플루엔자 환자 수가 증가해 질병관리청이 17일부터 인플루엔자 유행주의보를 발령했다.

질병관리청에서 운영 중인 의원급 의료기관의 인플루엔자 의사환자(ILI) 표본감시 결과, 2025년 40주차(9.28~10.4) 인플루엔자 의사환자 분율이 12.1명(/외래환자 1000명당)으로 2025~2026절기 인플루엔자 유행기준(9.1명)을 초과하면서, 지속적인 증가세를 보이고 있다.

모든 연령군에서 발생이 증가하고 있으며, 41주차의 연령군별 인플루엔자 의사환자 분율(/외래환자 1000명당)은 7~12세 24.3명, 1~6세 19.0명으로 소아·청소년 연령층에서 상대적으로 더 높은 발생을 보이고 있다.

의원급 환자의 호흡기 검체에서 인플루엔자 바이러스 검출률도 증가세를 보이고 있으며, 최근 유행 중인 인플루엔자바이러스는 주로 A형(H3N2)으로, 이번 절기 백신주와 유사하고 치료제 내성에 영향을 주는 변이는 없는 것으로 확인됐다.

인플루엔자 유행주의보가 발령되면, 소아, 임신부, 65세 이상 어르신, 만성질환자 등 고위험군은 인플루엔자 의심증상으로 항바이러스제(2종)를 처방 받는 경우 보험급여가 인정된다.

질병관리청은 지난 9월 22일(월)부터 인플루엔자 국가예방접종을 시행하고 있으며, 65세 이상 어르신의 접종은 10월 15일 75세 이상을 시작으로, 70~74세는 10월 20일, 65~69세는 10월 22일부터 순차적으로 진행 중이다. 어르신 접종이 시작된 첫 날(10월 15일)에는 76.2만 명이 접종을 완료했다.

인플루엔자 국가예방접종은 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관 또는 보건소에서 접종할 수 있으며, 접종 가능한 위탁의료기관은 관할 보건소에 문의하거나 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

임승관 질병관리청장은 "이번 절기에는 예년에 비해 인플루엔자 유행이 이르게 시작되고 있어 주의가 필요하다"며, "예방접종은 인플루엔자 예방을 위한 효과적인 방법이므로, 65세 이상 어른신과 어린이 등 인플루엔자 고위험군은 인플루엔자의 본격적인 유행에 앞서 예방접종을 받으시고, 고열 등 인플루엔자 증상이 있는 경우는 신속하게 진료를 받아야한다"고 강조했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

2.

핀트 못잡은 김종국, 아내 비공개 문제가 아닌데 "된통 꼬여 억울"[SC이슈]

3.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 쓰러져 구토"..30kg나 빠진 근황

4.

유진 공개저격한 상대 여배우 누구…"입에서 담배 썩은 냄새"[SC리뷰]

5.

미나♥류필립, 수지 불화 속 '사별' 새아빠 나기수 위로 "언제든 찾아달라"[SC리뷰]

연예 많이본뉴스
1.

티아라 함은정 깜짝 결혼, 혼전임신 아닌 모친상 때문 "♥김병우, 힘들 때 지켜줘"(전문)

2.

핀트 못잡은 김종국, 아내 비공개 문제가 아닌데 "된통 꼬여 억울"[SC이슈]

3.

'사망설' 19기 영철 "뇌출혈로 쓰러져 구토"..30kg나 빠진 근황

4.

유진 공개저격한 상대 여배우 누구…"입에서 담배 썩은 냄새"[SC리뷰]

5.

미나♥류필립, 수지 불화 속 '사별' 새아빠 나기수 위로 "언제든 찾아달라"[SC리뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

36세에 생애 첫 태극마크라니… 그런데 덤덤하다? "국대포수 이전에 우승포수 되고 싶다"

2.

"한국 심판 너무 화나!" 인내심 박살 난 日 이강인-일본 팬들, 역사적 승리 후 분노 폭발..."제발 파울 좀 불어라" 비판

3.

한화에도 강한데… '라스트 히어로' 양창섭은 대체 어디에? 첫 가을, 그림자 투수된 이유[PO]

4.

'손흥민처럼 굿바이' 대반전! 내년 1월 쏘니따라 MLS행 선택 →"토트넘, 대체자 확보에 분주"

5.

英 단독 보도! "손흥민 오프시즌 단기 임대, EPL 깜짝 복귀"→'초대박 시나리오' 앙리·베컴처럼 계약 조항에 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.