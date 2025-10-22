눈에 보이는 노란 혹, '안와지방탈출', 고령층 유의

[스포츠조선 장종호 기자] 눈이 노화하면서 안구를 감싸고 있는 결막이 약해지고 느슨해지게 되면 지방이 앞으로 밀려 나와 노란 혹처럼 보이는 안와지방탈출이 발생할 수 있다. 안와지방탈출은 눈꺼풀을 들지 않으면 보이지 않을 정도로 작은 크기에서부터 너무 많이 튀어나와 눈을 감을 때 윗눈꺼풀과 아랫눈꺼풀 사이에 끼일 정도로 큰 경우까지 다양한 크기로 나타난다.
시력에 문제가 없더라도 적극적으로 사회생활을 하는 연령층이거나 환자가 원할 경우 제거를 고려해볼 수 있는데, 검사를 통해 동반된 안질환이 없는 경우 수술로 간단하게 제거할 수 있다. 수술은 마취 후 결막을 절개해 탈출된 지방을 제거한 후 봉합하는 방식으로 이루어진다. 수술 후 결막 절개 부위에 일시적으로 충혈이나 이물감이 발생할 수 있으나, 대부분 얇은 녹는 실을 사용해 봉합하기 때문에 적절한 안약을 사용하고 시간이 지남에 따라 불편감이 호전된다.
지방의 크기 및 위치, 환자의 결막 상태에 따라 적절한 수술법이 달라질 수 있으므로 수술 전 안과 전문의와 상담 후 개인별 눈 상태에 맞는 수술법을 선택하는 것이 필요하다.
김안과병원 성형안과센터 배경화 전문의는 "안와지방탈출은 지방을 싸고 있는 막이 약해지며 지방이 돌출되는 증상으로 노화로 인해 나타날 수 있는 변화다"라며 "안와지방탈출로 인해 불편함이 지속되거나 심미적으로 개선을 원한다면 수술로 간단하게 제거할 수 있지만 이후 추가로 나타날 수 있는 증상을 최소화하기 위해 경험이 풍부한 의사와 상담 후 치료 방향을 결정하는 것을 권고한다"고 전했다.
