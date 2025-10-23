10월 23일 '세계 XLH 인식의 날'…한국쿄와기린, 희귀질환 'X 염…

|
매년 10월 23일은 XLH에 대한 인식을 높이고 환자와 가족 간의 교류를 장려하기 위해 국제XLH연맹(International XLH Alliance)이 지정한 '세계 XLH 인식의 날(International XLH Awareness Day)'이다. 10월은 로마 숫자로 'X'를 의미하며, 23일은 질환 발병과 관련된 호르몬인 FGF23을 상징한다.
10월 23일 '세계 XLH 인식의 날'을 맞아 한국쿄와기린이 희귀질환 X 염색체 연관 저인산혈증(X-Linked Hypophosphatemia, 이하 XLH)에 대한 질환 인식 증진과 조기 진단 및 치료의 중요성을 알리기 위한 인포그래픽<사진>을 공개했다. 이번 인포그래픽은 질환의 특성과 함께 저신장, 휜 다리, 뼈/관절 통증 및 치아 이상과 같은 XLH의 주요 증상, 치료 방법 등의 정보를 일반인들도 이해하기 쉽게 담았다.
한국쿄와기린은 이번 인포그래픽 공개에 이어 11월 중 국내 환자와 보호자들이 보다 쉽게 질환 정보를 접할 수 있도록 질환 정보 제공 사이트 'XLH LINK'를 새롭게 오픈할 예정이다. 해당 사이트에는 XLH의 질환 개요, 주요 증상과 진단, 치료 및 관리 방법 등 실질적인 정보를 담아 환자와 보호자들이 질환을 정확히 이해하고 치료 여정을 이어갈 수 있도록 지원할 계획이다. 이를 통해 조기 진단과 치료율 향상은 물론, 사회 전반의 질환 인식 제고에도 기여할 것으로 기대된다.
