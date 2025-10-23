관절 건강부터 인지기능 개선까지…커큐민 흡수율 높인 카레 속 '강황의 진…

|
[스포츠조선 김소형 기자] 카레의 노란색을 만드는 '강황'이 새롭게 조명되고 있다.
커큐민은 강력한 항산화 성분으로, 체내에서 만성 염증을 유발하는 활성산소를 제거해 세포 손상·노화를 방지한다. 비스테로이드성 소염제와 유사하게 관절 통증과 관절염 증상 완화에도 도움을 준다.
흑색종 등 특정 암세포의 성장을 억제하고, 암세포가 스스로 사멸하도록 유도하는 효과가 있다는 연구결과도 나와 있다.
아울러 기억력 개선과 알츠하이머 예방은 물론, 우울증 증상을 완화하는 데 효과적일 수 있다는 연구결과도 나와있다.
커큐민은 이처럼 다양한 건강 관리에 도움을 줄 수 있다는 점에서, 식품 뿐 아니라 여러 분야의 건강기능식품으로도 활용되고 있다.
글로벌 시장 조사 기관 그랜드뷰리서치에 따르면, 2024년 9890만 달러(약 1380억원)였던 전 세계 커큐민 시장 규모는 오는 2030년 1억 9970만 달러(약 2780억원)로 연평균 12%의 성장률을 보일 것으로 전망된다.
이러한 성장률을 뒷받침하는 것은 단연 새로운 '레시피'와 '기술'이다.
커큐민은 다양한 건강 효과에도 불구하고 체내 흡수율이 낮아 이를 해결하는 것이 관건이다.
일반적으로 지용성인 커큐민은 체내 흡수율이 1% 이하로, 대부분 장에서 흡수되지 못하고 배출된다. 물에 녹지 않아 혈중 이동성이 낮고, 간에서 대사돼 체내 유지시간이 짧다.
이같은 커큐민의 효과를 높이기 위해서는 지방이 포함된 식품과 함께 섭취하는 것이 좋다. 카레에 버터, 코코넛 오일 등의 지방을 첨가해 먹는 것 등이 권장된다. 흑후추를 추가하는 것도 방법이다. 흑후추는 커큐민의 소화관 내 대사와 분해를 억제해 흡수율을 최대 20배 높여주는 바이오페린 성분을 함유한다.
최근에는 기술 발전에 따라 체내 흡수율을 수십배 높인 수용성 커큐민이 대세로 떠올랐다. 나노입자화, 리포좀화 등의 기술로 물에 잘 섞이도록 만든 형태다.
국내 건강기능식품 시장에서는 최근 강황추출물이 기존 근력 개선, 관절 및 연골 건강 유지, 항산화 뿐 아니라 노화로 인한 인지기능 개선의 기능성을 식품의약품안전처로부터 인정받으면서, 영역을 넓히고 있다.
뉴트리원이 강황추출물의 인지 기능 개선 효과 입증 및 개별인정형 원료 허가 취득을 위해 호주에서 실시한 인체적용시험에는 녹십자웰빙과 알피바이오가 연구비를 투자했다. 경도 인지 장애에 해당하는 50~85세의 남녀 80명을 대상으로 12주 동안 매일 400mg의 강황추출물을 섭취하게 한 결과, 전반적인 인지 상태를 진단하는 몬트리올 인지 평가(MoCA)와 알츠하이머병 평가 척도(ADAS-Cog) 등에서 유의미한 개선 효과가 입증됐다. 뉴트리원은 이를 기반으로 전문적인 웰니스 신제품을 선보일 계획이다.
업계 관계자는 "커큐민은 한 설문에서 미국인들이 가장 섭취하고 싶은 건강기능성분으로 꼽았을 정도로, 근력·관절·항산화·인지개선 등 다기능 건강기능식품 원료로 각광받고 있다"면서, "향후 시니어·웰니스 시장에서 더욱 핵심적인 역할을 할 것으로 기대된다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com