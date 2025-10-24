힘찬병원 남창현 의무원장 "무릎 인공관절 수술 성공, 이것에 달렸다"

[스포츠조선 장종호 기자] 무릎 인공관절 수술 1만례 이상을 집도한 정형외과 전문의의 수술 성공 노하우는 무엇일까. 힘찬병원 유튜브 채널 <수찬's 관절토크>에서 힘찬병원 이수찬 대표원장과 남창현 의무원장이 수많은 임상 경험을 통해 터득한 무릎 인공관절 수술 성공의 핵심을 공개한다.
힘찬병원 남창현 의무원장은 "로봇 인공관절 수술이 도입된 이후에 이 세 가지 핵심요소에 도달할 수 있는 환경이 조성되어 이전보다 수술 결과도 향상되고 환자들의 만족도도 높아졌다"고 말했다. 의사의 풍부한 경험과 노하우에, 로봇의 정교한 기술이 더해져 수술의 질과 환자의 예후가 한층 더 좋아졌다는 설명이다.
수찬's 관절토크 코너는 환자들이 궁금해하는 관절·척추 질환을 전문의들이 직접 출연해 알기 쉽게 설명하는 건강 코너다. 이번에 공개된 무릎 인공관절 수술 성공의 핵심요소에 이어 다음 주 금요일에는 '불가능은 없다? 힘찬병원 남창현 의무원장의 수술법'이 소개될 예정이다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
|