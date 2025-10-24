힘찬병원 남창현 의무원장 "무릎 인공관절 수술 성공, 이것에 달렸다"

[스포츠조선 장종호 기자] 무릎 인공관절 수술 1만례 이상을 집도한 정형외과 전문의의 수술 성공 노하우는 무엇일까. 힘찬병원 유튜브 채널 <수찬's 관절토크>에서 힘찬병원 이수찬 대표원장과 남창현 의무원장이 수많은 임상 경험을 통해 터득한 무릎 인공관절 수술 성공의 핵심을 공개한다.

힘찬병원 남창현 의무원장은 무릎 인공관절 수술 1만례 이상 집도한 국내 손꼽히는 정형외과 전문의다. 이번 영상에서 남 의무원장은 무릎 인공관절 수술의 3대 키포인트로 ▲하지 정렬 ▲인대의 균형 ▲인공관절의 크기를 꼽았다.

즉, 뼈를 얼마나 정확하게 자르고 다리 축을 잘 맞췄는지, 여러 각도 측면에서 인대의 균형을 제대로 맞췄는지, 무릎 크기에 맞춰서 적절한 사이즈의 인공관절을 적용하였는지 등 여러가지 요소가 복합적으로 맞아떨어져야 수술 후 좋은 결과로 이어진다는 것이다.

힘찬병원 남창현 의무원장은 "로봇 인공관절 수술이 도입된 이후에 이 세 가지 핵심요소에 도달할 수 있는 환경이 조성되어 이전보다 수술 결과도 향상되고 환자들의 만족도도 높아졌다"고 말했다. 의사의 풍부한 경험과 노하우에, 로봇의 정교한 기술이 더해져 수술의 질과 환자의 예후가 한층 더 좋아졌다는 설명이다.

수찬's 관절토크 코너는 환자들이 궁금해하는 관절·척추 질환을 전문의들이 직접 출연해 알기 쉽게 설명하는 건강 코너다. 이번에 공개된 무릎 인공관절 수술 성공의 핵심요소에 이어 다음 주 금요일에는 '불가능은 없다? 힘찬병원 남창현 의무원장의 수술법'이 소개될 예정이다.
힘찬병원 유튜브 채널 <수찬's 관절토크>에 출연한 이수찬 대표원장(왼쪽)과 남창현 의무원장.

