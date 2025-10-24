여성 의료진 대상 아우라 프라임 '헤리티지 세미나' 성료…의료진 교육프로…

|
멀츠 에스테틱스 코리아는 차세대 초음파 리프팅 기기 '울쎄라피 프라임™(Ultherapy PRIME, 집속형초음파자극시스템 의료기기)의 의료진 교육 프로그램인 '아우라 프라임(AURA PRIME)'이 성공적으로 마무리됐다고 밝혔다.
이번 '아우라 프라임'의 '헤리티지 세미나'는 여성 의료진의 현장 경험과 임상적 통찰을 중심으로 울쎄라피 프라임™의 기술적 강점과 진료 철학을 여성 의료진의 관점에서 새롭게 조명하고자 기획됐다. 특히 환자 사례를 기반으로 한 릴레이 강연을 통해 실제 진료 현장에서 활용할 수 있는 구체적인 전략과 울쎄라피 프라임™을 접목한 시술 노하우가 전달됐다. 그중에서도 환자의 다양한 요구를 반영한 치료 접근 방식과 이를 뒷받침하는 정교한 시술 역량이 중점적으로 다뤄졌다. 현장에 참여한 여성 의료 리더들은 심도 깊은 토론과 의견 교환을 통해 아우라 프라임의 가치를 한층 높였다.
연자로 나선 나나성형외과의원 김지은 원장, 서울원피부과의원 염꽃보라 원장, 넬의원 이경은 원장, 페이지랩의원 이소유 원장, 뷰성형외과의원 이승현 원장, 단아의원 이은지 원장은 각자의 임상 경험과 노하우를 공유했다. 연자들이 임상 현장에서 활용한 울쎄라피 프라임™은 독자적인 실시간 초음파 영상 기술 '딥씨(DeepSEE™)'를 통해 환자의 피부 구조를 시술 중 실시간으로 확인할 수 있으며, 3종 트랜스듀서(1.5mm, 3.0mm, 4.5mm)로 환자의 피부 상태와 구조에 맞춘 보다 정교하고 안전한 맞춤형 시술을 구현할 수 있는 것이 특징이다. 연자들은 이러한 기술적 특성을 바탕으로 연령과 성별에 따른 피부 특성별 리프팅 시술 설계와 초개인형 맞춤 전략을 비롯해, 현장에서 축적한 다양한 사례와 인사이트를 자세히 소개했다. 실제 사례와 분석은 현장에 참석한 여성 의료진들의 적극적인 공감을 이끌어냈다.
김소형기자 compact@sportschosun.com