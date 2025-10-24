한 살배기 아이, 엄마 차에 치여 숨져…"전혀 몰랐다"

기사입력 2025-10-24 16:37


한 살배기 아이, 엄마 차에 치여 숨져…"전혀 몰랐다"
자료사진 출처=언스플래쉬

[스포츠조선 장종호 기자] 일본에서 한 살배기 아이가 엄마의 차에 치여 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.

MBS 등 일본 매체들에 따르면 20일 오후 6시 10분쯤 효고현 사요초의 한 주택 주차장에서 1세 소년이 엄마(40)가 운전하는 차에 치이는 사고가 발생했다. 아이는 이송 당시 의식을 잃고 위독한 상태였고 이후 숨진 것으로 알려졌다.

아이 엄마는 6살 아이를 차에 태워 집에 도착 후 주차장에 들어서는 순간 오른쪽 앞바퀴가 덜컹거림을 느꼈다고 했다.

차에서 내려 바퀴를 확인하던 그녀는 집에 있던 1살 아들이 쓰러져 있는 것을 발견, 응급구조대에 연락한 것으로 전해진다.

경찰 조사에서 엄마는 "(아이가 있는 것을) 전혀 눈치채지 못했다"고 진술했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 강하늘 "'얼굴 천재' 차은우, 피곤해하는 모습조차 재밌더라"

2.

안정환, 직속 후배에 '하극상' 당했다..."옛날 사람들은 잘 안 바뀌어"

3.

황정민, 회식비로만 1000만원 플렉스..."후배 불편할까봐 카드만 보내기도"

4.

[SC현장] "우승상금은 10억"..'피지컬 : 아시아', 역대 최대 규모 亞국가대항전 개막(종합)

5.

‘김일우♥’ 박선영, CEO로 대박났다 "취미로 만든 골프 용품, 주문 3천개 몰려"

연예 많이본뉴스
1.

[인터뷰②] '퍼스트 라이드' 강하늘 "'얼굴 천재' 차은우, 피곤해하는 모습조차 재밌더라"

2.

안정환, 직속 후배에 '하극상' 당했다..."옛날 사람들은 잘 안 바뀌어"

3.

황정민, 회식비로만 1000만원 플렉스..."후배 불편할까봐 카드만 보내기도"

4.

[SC현장] "우승상금은 10억"..'피지컬 : 아시아', 역대 최대 규모 亞국가대항전 개막(종합)

5.

‘김일우♥’ 박선영, CEO로 대박났다 "취미로 만든 골프 용품, 주문 3천개 몰려"

스포츠 많이본뉴스
1.

오타니도 있었는데? 'MVP 3회' 슈퍼스타의 충격 고백…에인절스 라커룸에서 이뤄진 '가혹 행위' 눈쌀 [SC이슈]

2.

김진욱은 대만, 전민재·한태양은 지바롯데로! 미야자키는 김태형 감독 포함 총 44명…롯데, 초대형 마무리캠프 꾸렸다

3.

의자 부술 듯이 퍽!퍽!퍽!...'韓 국대' 폭주해버린 승부욕, 이런 모습이 싫지 않다

4.

"패스 거부"→"이기적이다!" 충격, 리버풀 '내부 분열' 폭발…'모하메드 살라 시대 끝났다' 또또 '불편한 질문'

5.

"폰세-와이스로만 끝내겠다"…'벼랑 끝' 한화의 상남자 승부수, 김서현은 기용은?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.