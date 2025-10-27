"당뇨 치료 접근성 확대"…휴온스, 스마트 인슐린펜 디아콘 P8' 가격 …

|
휴온스가 당뇨 환자들의 치료 접근성 확대를 위해 스마트 인슐린펜 '디아콘 P8'의 판매가를 기존 대비 31% 인하한다고 밝혔다.
오는 11월 1일부터 휴온당뇨케어 홈페이지에서 디아콘P8 개별 구매 시 기존 금액인 55만원에서 31% 할인된 38만원에 구입할 수 있다.
'디아콘 P8'은 국내 최초의 4세대 스마트 인슐린 펜이다. 인슐린 주입 용량과 시간, 부위를 자동 기록하고 스마트폰 앱과 연동해 데이터를 관리할 수 있다. 또한, 연속혈당측정기(CGM)와 연계된 볼루스(Bolus) 계산 기능과 0.1단위 미세 용량 조절이 가능하다. 이에 환자들은 더욱 정밀하고 안전하게 인슐린을 주입할 수 있다. 이러한 기능들은 치료 편의성을 높이는 동시에 저혈당 위험을 줄이고 혈당 조절의 안정성을 강화하는 데 도움을 준다.
송수영 휴온스 대표는 "이번 가격 인하는 당뇨병으로 어려움을 겪는 환자분들이 더 합리적인 비용으로 스마트 인슐린 펜을 접하실 수 있도록 하기 위한 결정이다"며 "앞으로도 환자 중심의 접근성 확대와 혁신적인 당뇨 관리 솔루션을 통해 당뇨병 환자분들께 도움을 드리도록 노력하겠다"고 전했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com