GLP-1 계열 비만치료제 위고비·마운자로 '오남용 우려 의약품' 지정 추진

기사입력 2025-10-27 17:09


GLP-1 계열 비만치료제 위고비·마운자로 '오남용 우려 의약품' 지정 …
　◇위고비. 로이터 연합뉴스

위고비와 마운자로 등 GLP-1(글루카곤 유사 펩티드-1) 계열 비만치료제가 전 세계적으로 인기를 얻고 있는 가운데, 정부가 이를 '오남용 우려 의약품'으로 지정하는 방안을 추진한다.

이들 약물은 GLP-1 호르몬의 작용을 모방해 식욕을 줄이고 포만감을 오래 유지해 체중을 감소시키는 효과를 가진 약물로, 초기 체질량지수(BMI) 30㎏/㎡ 이상인 비만환자 또는 한 가지 이상의 체중 관련 동반 질환이 있으면서, BMI가 27㎏/㎡ 이상 30㎏/㎡ 미만인 과체중 환자에게 처방되는 전문의약품이다.

하지만, 본래의 당뇨병 치료나 고도비만 환자 대상이 아닌, 정상 체중인 사람들에게까지 '살 빼는 주사'로 알려지며 미용 목적으로 처방되는 사례가 급증해 오남용 우려가 커지고 있다.

보건복지부는 이에 대한 심각성을 인지하고, 식품의약품안전처와 협의해 해당 약물들을 '오남용 우려 의약품'으로 지정, 관리를 강화할 계획이다.

전문의약품인 이들 비만치료제는 부작용 우려도 적지 않다. 가벼운 메스꺼움이나 구토, 설사 등 소화기계 문제뿐만 아니라, 심각하게는 췌장염이나 장폐색(장 마비) 같은 치명적 합병증까지 보고된 바 있다.

최근 식약처가 발표한 가이드에 따르면, 당뇨병약을 복용하는 환자가 GLP-1 계열 비만치료제를 병용하는 경우 혈당이 낮아질 위험이 커질 수 있으므로 약물의 용량 조절 여부 등을 의료진과 상의해야 한다. 또한, 임신과 수유 중에는 비만치료제 사용이 금지되며 약물의 체내 잔류기간을 고려해 임신을 계획하는 것이 좋다.
김소형기자 compact@sportschosun.com

