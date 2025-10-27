은평성모병원 박형열 교수, 대한정형외과학회 '젊은 연구자상' 수상

기사입력 2025-10-27 18:13


[스포츠조선 장종호 기자] 가톨릭대학교 은평성모병원(병원장 배시현) 정형외과 박형열 교수가 지난 17일 서울 코엑스 마곡에서 개최된 '제69차 대한정형외과학회 학술대회'에서 'APOA 젊은 연구자상'을 수상했다.

'APOA 젊은 연구자상'은 대한정형외과학회가 만 40세 미만의 회원 가운데 탁월한 연구 업적을 이룬 1인에게 수여하는 상으로, SCI급 논문 편수와 인용 지수 등을 종합 평가해 선정한다.

박형열 교수는 주저자 논문 30여 편을 포함해 총 80여 편의 논문을 학술지에 게재하며 척추질환 연구 분야에서 두각을 나타내고 있다. 특히, 2021년에는 국내 정형외과학 분야 최초로 세계적인 권위의 학술지 '뉴잉글랜드 저널 오브 메디슨(The New England Journal of Medicine, 이하 NEJM)'에 Morel-Lavallee(모렐-라발리) 병변에 대한 논문을 게재했으며, 2022년에도 연하장애를 유발하는 미만성 특발성 골격 과골증(Diffuse Idiopathic Skeletal Hyperostosis)의 치료 가이드라인을 NEJM에 보고해 학계의 주목을 받았다.

아울러, 박 교수는 2017년 한국연구재단 SGER과제와 2021년 한국연구재단 창의도전연구과제를 수행했으며, 2025년에는 보건산업진흥원 국산의료기기 사용자 임상평가 지원사업과 한국연구재단 중견연구(창의연구형)의 책임연구자로 선정돼 척추질환과 관련된 다양한 연구과제를 이끌고 있다.

박형열 교수는 "이번 수상을 매우 영광스럽게 생각한다"며, "앞으로도 최소침습수술기법, 척추 골절·골다공증 연구뿐 아니라 인공지능 기반 척추질환 진단 및 치료 연구를 통해 환자들에게 새로운 치료 패러다임을 제시하겠다"고 말했다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com




은평성모병원 박형열 교수, 대한정형외과학회 '젊은 연구자상' 수상
박형열 교수

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

2.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

3.

유준상, 공연 중 칼 맞아 마취 없이 11바늘 “환불 걱정에 무대 복귀”

4.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

5.

이정재, '현란했던' 유재석 과거 폭로 "20대 때 많이 놀러 다녀" ('유퀴즈')

연예 많이본뉴스
1.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

2.

"피가 수도꼭지처럼"…'손민수♥'임라라, 산후 출혈 사투 고백[SC이슈]

3.

유준상, 공연 중 칼 맞아 마취 없이 11바늘 “환불 걱정에 무대 복귀”

4.

‘조재현 딸’ 조혜정, 수영복+셔츠로 뽐낸 성숙미..요요 없는 늘씬 몸매

5.

이정재, '현란했던' 유재석 과거 폭로 "20대 때 많이 놀러 다녀" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

2.

손흥민 앞길 막을 초대형 루머...'신계' 네이마르+메시 재결합 가능성 "인터 마이매이행 루머'

3.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

4.

'파격' 한화 리드오프 전격 변경…'우승청부사'가 뒤로 빠졌다 [KS2 라인업]

5.

PS 12경기 타율 0.093인데도 월드시리즈까지 선발 출전중. 로버츠의 뚝심 "수비력을 생각하면 그가 최적이다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.