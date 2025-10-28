유니클로, 대전 지역 양육 시설 아동 초대 ‘쇼핑 이벤트’ 캠페인 전개

유니클로, 대전 지역 양육 시설 아동 초대 ‘쇼핑 이벤트’ 캠페인 전개

글로벌 패션 브랜드 유니클로(UNIQLO)가 대전 지역 양육시설의 아동을 위한 의류 쇼핑 이벤트를 대전 지역 전 유니클로 매장에서 10월 25일부터 12월까지 약 2개월간 진행한다고 밝혔다.

아동복지전문기관인 초록우산 대전지역본부와 함께 대전 지역 아동양육시설 아이들을 매장으로 초대하여 무료 쇼핑의 기회를 선사하는 본 이벤트는 매장을 중심으로 지역사회에 기여하기 위한 유니클로의 사회공헌 활동의 일환이다. 12월까지 진행되는 본 캠페인을 통해 유니클로는 대전 지역 내 총 11곳의 양육시설 아동 270여 명을 대상으로 약 4,000만 원 상당의 의류를 기부할 계획이다.

쇼핑 이벤트에 초대된 아동은 각각 15만 원 상당의 상품권을 받은 후 유니클로 직원의 도움을 받아 유니클로 매장에서 쇼핑을 진행하게 된다. 유니클로는 이번 쇼핑 이벤트를 통해 단순한 의류 기부를 넘어 옷을 직접 고르고 자신에게 어울리는 스타일을 발견하는 즐거움을 느끼는 기회를 아이들에게 선사하고자 한다.

유니클로 석민근 대전 지역 관리자는 "대전에 실질적인 도움을 제공하고자 지역사회의 목소리를 듣던 중 아동복지시설의 후원이 줄고 있다는 점을 발견하여 본사와 함께 이번 쇼핑이벤트 기획했다"라며 "앞으로도 지역 사회의 일원으로 대전에 기여하고 상생할 수 있는 사회공헌 활동을 이어가기 위해 노력하겠다"라고 밝혔다.

지난 25일 유니클로 대전 둔산점에서 진행된 첫 번째 쇼핑 이벤트에서는 대전 내 아동양육시설인 '자혜아동복지센터'에서 생활하는 17명의 아동이 초대되어 매장 직원들과 옷을 고르고 스타일링에 대한 조언을 받는 의미 있는 시간을 보냈다. 유니클로는 대전 둔산점을 시작으로 신세계 스타일마켓 대전점 및 리뉴얼 오픈 예정인 롯데백화점 대전점 등 대전 지역 모든 매장에서 쇼핑 이벤트를 연말까지 약 10차례 실시할 계획이다.

아동복지전문기관 초록우산 대전지역본부 최승인 충청권역총괄본부장은 "찬 바람이 불기 시작한 요즘, 대전 지역 아동을 위한 따뜻한 나눔의 손길에 감사하다"라며, "유니클로 매장 직원의 세심한 스타일링 도움 덕분에 아이들이 즐겁고 뜻깊은 시간을 보냈다"라고 말했다.

현재 유니클로는 대전 지역에서 '유니클로 대전 둔산점' 및 '유니클로 신세계 스타일마켓 대전점' 등 두 곳의 매장을 운영하고 있으며, 11월 14일 '유니클로 롯데백화점 대전점'을 리뉴얼 오픈할 계획이다.
