브레댄코, 'OK 저축은행 브리온' 팬미팅 공식 후원…e스포츠 팬심 잡는…

|
이번 후원은 최근 젊은 고객층을 타겟으로 활발한 마케팅 활동을 펼치고 있는 브레댄코의 전략적 행보의 일환이다. 브레댄코는 e스포츠 구단과의 협업을 통해 트렌디하고 활력 넘치는 브랜드 이미지를 구축하고, 2030대 e스포츠 팬들에게 브랜드를 적극적으로 알릴 계획이다.
브레댄코가 이번 OK 저축은행 브리온 팬미팅에 후원한 제품은 매콤한 할라피뇨가 입맛을 돋우는 '할라피뇨 소시지 포카치아', 향긋한 버섯볶음과 치즈를 올려 구워낸 '머쉬룸 크로크무슈' 등 간편하게 식사를 대체할 수 있는 베이커리 제품과, 브레댄코의 베스트셀러인 '리얼 브라우니 쿠키'의 새로운 맛으로, 3가지 치즈의 풍미가 매력적인 '치즈니 쿠키'를 디저트로 함께 제공하였다.
한편, 브레댄코는 전통 제빵 기술과 신라명과의 기술력을 바탕으로 탄생한 프리미엄 베이커리 카페 브랜드로, 최근 앱 기반 쿠폰 프로모션, 시즌 이벤트, 콜라보레이션 등 젊은 고객층을 타겟으로 한 다양한 마케팅 활동을 펼치며 브랜드 인지도를 높여가고 있다.