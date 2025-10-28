이랜드파크 켄싱턴리조트 설악밸리, 아이러브밸리'패키지 선보여

기사입력 2025-10-28 16:31


이랜드파크 켄싱턴리조트 설악밸리, 아이러브밸리'패키지 선보여

켄싱턴리조트 설악밸리가 오픈 6주년을 기념해 '아이러브밸리(I Love Valley)' 패키지를 11월 30일까지 선보인다.

28일 이랜드파크에 따르면 켄싱턴리조트 설악밸리는 스위스의 청정 자연을 모티브로 설계된 '힐링 포레스트 인 리틀 스위스' 콘셉트의 단독형 럭셔리 리조트로 설악산과 울산바위 비경을 감상할 수 있는 것이다. 객실은 방 3개, 욕실 2개 구조로 구성돼 대가족도 편히 머무를 수 있는 게 특징이다.

아이러브밸리 패키지는 객실 1박, 객실 무료 업그레이드 혜택, 웰컴 와인과 과일, 조식 뷔페 2인, 설악밸리 시그니처 마그넷 또는 키링 1종으로 구성됐다.

켄싱턴리조트 설악밸리는 오픈 이후 6년간 주말과 공휴일마다 예약이 조기 마감되는 가족단위 관광객에게 인기가 높은 곳이다. 올해 누적 투숙객 수가 100만명을 돌파했다.

켄싱턴리조트 설악밸리는 청정 자연을 온전히 즐길 수 있는 다양한 프로그램이 운영된다. 1만그루 참나무들이 어우러진 '치유의 숲', 금강산 화암사로 이어지는 2km 트레킹 코스 '포레스트 산책로', 낮에는 나무가 이어지는 산책로, 밤에는 아름다운 조명길로 빛나는 색다른 매력을 즐길 수 있는 '신선호', 반려동물과 함께 뛰어놀수 있는 882㎡ (267평) 규모의 '프라이빗 펫파크', 사슴을 가까이서 만나볼 수 있는 '디어밸리&폰드' 등 다양한 자연 친화 체험 콘텐츠를 갖추고 있다. 아이들이 사슴·양·오리와 교감할 수 있는 '동물 교감 프로그램'과 리조트 전문 액티비티팀 '케니(Kenny)'가 진행하는 '밸리 숲 체험학교' 등 프로그램도 참여할 수 있다.

켄싱턴리조트 설악밸리 총지배인은 "자연 속에서 여유로운 휴식을 만끽힐 수 있도록 다양한 상품과 서비스를 선보이겠다"고 말했다.


김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

2.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

3.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

4.

류시원, ♥19세 연하 아내+딸 살짝 공개 "사랑해 내 가족"

5.

'결혼 6년 만 파경' 클라라, 의미심장 SNS "올해 남은 시간은 축복·긍정만 가득하길"

연예 많이본뉴스
1.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

2.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

3.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

4.

류시원, ♥19세 연하 아내+딸 살짝 공개 "사랑해 내 가족"

5.

'결혼 6년 만 파경' 클라라, 의미심장 SNS "올해 남은 시간은 축복·긍정만 가득하길"

스포츠 많이본뉴스
1.

근육 파열 피한 SK 절대 에이스 자밀 워니. 28일 삼성전 결장 확정

2.

경기장에 놓인 꽃 한 송이…딸 잃은 부모팬 바람 들어준 알바레즈, 세상에서 가장 아름다운 팬서비스

3.

'손흥민 바르셀로나행' 오랜 관심 끝, 구체적 움직임…"공격진, 단기 보강 시급"

4.

'피가 말랐다, 어떻게 또 이런 승부가' 오타니 기적의 9출루-프리먼 연장 18회 끝내기포...다저스, WS 3차전 천금 승리

5.

'류현진 바라기' 23세 영건 눈앞에서 무너진 야구영웅…"원래 목표는 따로 있었는데" [KS인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.