"쉽고, 빠르게" 롯데월드, 홈페이지·모바일 앱 전면 개편

최종수정 2025-10-28 16:40

"쉽고, 빠르게" 롯데월드, 홈페이지·모바일 앱 전면 개편

롯데월드가 고객 중심의 디지털 경험 강화를 위해 자사 홈페이지와 모바일 앱을 전면 개편했다고 28일 밝혔다. 리뉴얼은 한 달여의 안정화 기간을 거쳐 지난 27일부터 본격적으로 운영을 시작했다. 롯데월드는 고객 의견을 적극 반영해 각 플랫폼의 UI·UX(사용자 환경·경험)를 개선하고, 온라인 서비스 범위를 확대했다.

롯데월드에 따르면 새롭게 선보이는 홈페이지와 앱에는 이용 환경에 최적화된 인터페이스가 적용되어 다양한 정보를 직관적으로 확인할 수 있다. 티켓 구매 시 적용 가능한 여러 혜택들을 이용자들이 손쉽게 찾도록, 화면 구조를 재정비하고 필터 기능을 새로 추가했다. 예매 과정 중 앱 내 다른 콘텐츠로의 이동이 한층 편리해진 점 또한 주요 변화 중 하나다.

롯데월드는 모바일 앱을 통해 어트랙션 운영현황과 대기시간, 공연일정 등 어드벤처 소식을 실시간으로 제공해 방문객의 이용 만족도를 높였다. 증강현실(AR) 기술을 활용한 디지털 맵 기반의 '길 안내 서비스'도 신규 도입했다. 단순히 지도를 보여주는 데 그치지 않고 사용자의 현 위치에 따라서 자동으로 지도 화면과 안내 문구가 전환되며, 목적지까지 남은 거리(미터 단위)를 안내해 고객이 원하는 장소를 쉽고 빠르게 찾을 수 있다. '길 안내 서비스'와 어트랙션 대기시간은 모바일 앱에서 티켓을 등록한 후 이용 및 확인 가능하다.

줄을 서지 않고 어트랙션을 이용할 수 있는 '매직패스 프리미엄 티켓'과 연간이용권도 온라인에서 구매한다. '매직패스 프리미엄 티켓'은 모바일 앱에서만 구매 가능하며, 연간이용권은 홈페이지 또는 앱에서 신청한 뒤 롯데월드 연간회원센터에 방문해 본인 사진과 우대 서류를 제출하면 예매가 완료된다. 이후 모바일 티켓으로 간편하게 입장할 수 있다. 단체 방문객을 위한 별도 예약 사이트도 신설했다. 단체 예매에 필요한 정보를 한 곳에서 확인하고, 예약까지 가능해 고객 맞춤형 온라인 환경을 구현했다.

김경범 롯데월드 경영전략부문장은 "고객들이 롯데월드 어드벤처를 온전히 즐길 수 있도록 온라인 플랫폼과 서비스를 꾸준히 개선하고 있다"며 "고객의 피드백에 귀 기울이며 고객 친화적 서비스를 제공하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

2.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

3.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

4.

류시원, ♥19세 연하 아내+딸 살짝 공개 "사랑해 내 가족"

5.

'결혼 6년 만 파경' 클라라, 의미심장 SNS "올해 남은 시간은 축복·긍정만 가득하길"

연예 많이본뉴스
1.

'정신과 의사' 오진승, "오은영=고모" 해명에도 여론 싸늘…"예능 아닌 사기"

2.

비비, ‘비키니 셀카’로 SNS 난리…자유분방 끝판왕[SCin스타]

3.

박영규, 윤정수♥원진서 주례 부탁 거절 "4혼인데 어떻게 봐, 결혼 망칠 일 있냐!"(배달왔수다)

4.

류시원, ♥19세 연하 아내+딸 살짝 공개 "사랑해 내 가족"

5.

'결혼 6년 만 파경' 클라라, 의미심장 SNS "올해 남은 시간은 축복·긍정만 가득하길"

스포츠 많이본뉴스
1.

근육 파열 피한 SK 절대 에이스 자밀 워니. 28일 삼성전 결장 확정

2.

경기장에 놓인 꽃 한 송이…딸 잃은 부모팬 바람 들어준 알바레즈, 세상에서 가장 아름다운 팬서비스

3.

'손흥민 바르셀로나행' 오랜 관심 끝, 구체적 움직임…"공격진, 단기 보강 시급"

4.

'피가 말랐다, 어떻게 또 이런 승부가' 오타니 기적의 9출루-프리먼 연장 18회 끝내기포...다저스, WS 3차전 천금 승리

5.

'류현진 바라기' 23세 영건 눈앞에서 무너진 야구영웅…"원래 목표는 따로 있었는데" [KS인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.