[SC 건강칼럼] "먹어도 먹어도 멈출 수가 없다"…음식 중독, 의지 문제 아닌 질환

기사입력 2025-10-29 08:54


[SC 건강칼럼] "먹어도 먹어도 멈출 수가 없다"…음식 중독, 의지 문…
자료사진 출처=언스플래쉬

배달음식과 간편식 이용이 늘고, 스트레스로 인한 폭식이 증가하면서 '음식 중독'이 새로운 생활습관 질환으로 주목받고 있다. 음식 중독은 단순한 식탐이나 과식이 아니라 특정 음식에 대한 강한 갈망을 스스로 제어하지 못하는 상태를 말한다. 뇌의 보상 체계가 반복적으로 자극되면서 '먹어야만 한다'는 충동이 강화되고, 섭취 후에는 죄책감이 뒤따르는 악순환이 이어진다.

단 음식이나 고지방 음식은 섭취 시 도파민을 분비시켜 뇌의 쾌락중추를 자극한다. 이러한 자극이 반복되면 뇌는 이를 보상으로 인식해 습관적으로 요구하게 된다. 여기에 스트레스, 우울감, 외로움 등 부정적인 감정이 결합되면 음식 섭취가 일시적인 위안 수단이 돼 중독을 더욱 강화시킨다. 불규칙한 식사 습관과 수면 부족, 잦은 야식, 가공식품이나 패스트푸드 위주의 식습관도 중독 위험을 높인다.

음식 중독은 신체적, 정신적 문제를 동시에 유발한다. 지속적인 과식은 비만, 당뇨병, 고혈압, 지방간, 고지혈증 등 다양한 대사 질환으로 이어질 수 있고, 혈당과 인슐린의 불균형으로 피로감이나 집중력 저하도 초래한다.

심리적으로는 죄책감, 자존감 저하, 불안, 우울 증상이 동반돼 대인관계나 업무 수행에 어려움을 겪는 경우도 많다.

치료는 단기간 식단 조절만으로는 한계가 있다. 인지행동치료, 영양 상담, 생활습관 교정이 병행돼야 하고, 필요할 경우 보조적으로 약물치료가 사용된다. 특히 개인의 의지만으로 극복하기 어려운 만큼 가족과 주변의 이해와 지지도 중요하다.

예방을 위해서는 규칙적인 생활습관을 유지하는 것이 중요하다. 일정한 시간에 정해진 양만큼 식사하고, 자극적인 음식을 집에 보관하지 않는 것이 도움이 된다. 또한 배고픔과 포만감을 구분해 인식하는 훈련과 스트레스를 해소할 수 있는 대체 활동을 찾는 것도 효과적이다. 가벼운 산책이나 명상, 독서 등 음식 외의 긍정적 자극으로 스트레스를 조절하는 것도 도움이 된다.

특히 혼자 식사하는 '혼밥' 문화가 확산되면서 음식 중독 위험이 더 높아지고 있다. 혼자 식사할 때는 미리 정한 양만 준비하고, 남은 음식은 바로 치워두는 습관이 필요하다.

무심코 TV나 스마트폰을 보며 먹는 습관도 피해야 한다.

음식은 우리에게 에너지를 주는 필수 요소이지만, 지나친 집착은 건강을 해칠 수 있다. 음식 중독은 단순한 의지 부족이 아니라, 전문적인 치료와 관리가 필요한 질환이다. 일상 속 작은 습관을 점검하고 필요할 경우 전문의의 도움을 받아야 건강한 식습관과 삶의 균형을 지킬 수 있다. 도움말=가톨릭대학교 인천성모병원 가정의학과 서민석 교수


[SC 건강칼럼] "먹어도 먹어도 멈출 수가 없다"…음식 중독, 의지 문…
　◇인천성모병원 가정의학과 서민석 교수

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

5.

박보미, 15개월에 떠난 子 3일장 고집 "아름다웠던 장례식, 씩씩하게 보내줬다" ('우아기2')

연예 많이본뉴스
1.

'설운도 딸♥' 디아크, 대마 유통-흡연 혐의 체포…'쇼미-고등래퍼' 출신 조선족[종합]

2.

'신전떡볶이 3세' 하민기, 의혹 입 열었다 "창엄주 손자 겸 대표 조카"[SC이슈]

3.

김희선, 딸 위해 학교에 '인공 조설기' 설치 "실내 체육관에 눈 뿌려줘"

4.

KCM,9세 연하 ♥아내 정체 입 열었다 "한가인 닮은꼴 日 모델출신"[SC리뷰]

5.

박보미, 15개월에 떠난 子 3일장 고집 "아름다웠던 장례식, 씩씩하게 보내줬다" ('우아기2')

스포츠 많이본뉴스
1.

'PS 탈락' 롯데-KIA, 깜짝 트레이드 단행?…3루 풍경 달라진다

2.

'5명 방출' 삼성 세대교체 가속화, 전설의 418홈런 타자와도 헤어질 결심...현역 연장이냐 오재일과 동반은퇴냐 기로

3.

'과보호 없다' 왜 KIA는 김도영 3월 이탈 각오하나…"본인도 욕심 있을 것이다"

4.

이럴수가. 1,2차전 21득점이 KS 신기록. 염갈량과 LG가 오랜 숙제마저 풀었다[KS 포커스]

5.

그림이 좀 이상한데…2군 감독으로 우승 이끌고 1군 성적 부진 이유로 사퇴, 5년 만에 요미우리 떠나는 '레전드' 구와타[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.